Polémica por elogios de concejal libertaria a Thatcher

El propio bloque libertario propuso homenajear a José Mauricio Castillo, excombatiente, con la construcción de un monumento que será enclavado en la Plazoleta de avenida Andrés Rolón e Intendente Tomkinson para “homenajear en vida” al exsoldado, quien vivía en el barrio de La Cava cuando fue convocado para participar del conflicto bélico de 1982.

La concejal libertaria Déborah Ruiz Zeballos pidió un pronto despacho para el proyecto, que había sido presentado por un vecino del barrio. “Tenemos la oportunidad de rendir homenaje a uno de los tantos héroes que entregaron su vida por la patria. Los invito a que se pongan en contacto con él, porque nadie mejor que los protagonistas para contar la historia”, dijo la edil.

Cementerio Argentino en Malvinas.jpg Gentileza: Facundo Gabás

Enseguida, la propia Feldmann de Maurette se sumó al homenaje y pidió además que se declare de interés municipal un documental sobre la Guerra de Malvinas.

Sin embargo, los cruces comenzaron cuando la concejal de Unión por la Patria Manuela Schuppisser pidió la palabra para celebrar el homenaje, pero recordó los dichos de Milei resaltando la figura de Tatcher. “Quiero celebrar y saludar al combatiente que nos acompaña hoy. Lo que me parece importante recalcar es que donde haya un tipo de homenaje a los combatientes, van a tener el apoyo de esta banca. Lo que sí no puedo dejar pasar es que la responsabilidad de la caída del ARA Manuel Belgrano está en manos de la señora Margaret Thatcher, que según dijo Milei, es su ídola. No podemos no repudiar que nuestro presidente haya levantado la figura de esta mujer que fue asesina de nuestros pibes en Malvinas”, apuntó la legisladora peronista.

Minutos después, Feldmann volvió a pedir la palabra, en medio de homenajes que se realizaban a los soldados muertos durante el hundimiento del General Belgrao: ¨Nos sumamos a los dichos de Milei sobre la señora Margaret Thatcher. Nuestro presidente la ha destacado como una estadista que ha sacado a su país adelante. Más allá de haber vivido una guerra contra Inglaterra, quiero destacar las palabras del señor presidente”.

Luego de un momento de pausa, ante tal aseveración, el presidente del Concejo Deliberante le preguntó si se trataba de un homenaje. “Pregunto, ¿es un homenaje a Thatcher?”, repitió frente al tenso silencio reinante en la sala.

La ex primer ministra británica fue quien dio la orden de hundir el Crucero ARA General Belgrano durante el conflicto, el 2 de mayo de 1982, un crimen de guerra considerando que el buque nacional se encontraba fuera de la zona de exclusión bélica al momento de ser torpedeado por las fuerzas británicas. Murieron 323 argentinos, prácticamente la mitad de los 649 caídos en batalla durante la Gesta.

La evocación de la concejal de San Isidro provocó numerosas reacciones de repudio en las redes sociales.

CONCEJAL LIBERTARIA ELOGIÓ A MARGARET THATCHER DURANTE UN HOMENAJE A UN EXCOMBATIENTE DE MALVINAS



La concejal Feldmann de San Isidro destacó los elogios de Milei a la premier británica, el día del 42 aniversario del hundimiento del Belgrano.

Concejal libertaria de San Isidro homenajeó a Thatcher en el medio de un reconocimiento a un Veterano de Malvinas. La edil María Feldtmann evocó la reivindicación de Milei a la pirata inglesa y afirmó que fue "una estadista que sacó su país adelante".

En un homenaje a un Héroe de Malvinas, y en el día en que se recuerda el hundimiento del ARA General Belgrano, una concejal Libertaria hizo un homenaje a Margareth Thatcher.



Están muy dañados. Son mala gente.

Una concejal libertaria de San Isidro aliada al PRO rindió homenaje a Margaret Thatcher durante una sesión por el aniversario del hundimiento del Crucero General Belgrano, donde fueron asesinados 323 argentinos.

Linda gente ….

Milei admira a Thatcher

El Presidente de la Nación elogió más de una vez a la ex primera ministra británica, a quien ponderó como “una de las grandes líderes de la humanidad”. Esto tomó relevancia durante el bloque de Relaciones Exteriores del último debate presidencial antes del balotaje con Sergio Massa, quien habló sobre el tema Malvinas. “En la historia de la humanidad, hubo grandes líderes. Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del Muro de Berlín”, señaló el entonces candidato.

thatcher.jpg

Además, en junio de 2022, el entonces diputado nacional de la Libertad Avanza realizó una gira por Colombia donde dio una entrevista a una revista de ese país en la que aseguró que se sentía “muy identificado, en términos históricos, básicamente con (Winston) Churchill, (Ronald) Reagan y Margaret Thatcher”, recordó Infobae.