Pese a las medidas, el dólar libre subió y llegó a 150 pesos

La cotización minorista en el Banco Nación cerró en $81,50, por encima de los $80,20 de ayer. El avance llevó al dólar “solidario” (que le agrega un 65% de impuestos) a los $134,47 en la entidad, una de las cotizaciones más bajas del mercado y que opera como referencia para el resto.

La suba es resultado del cambio de estrategia del Banco Central en la rueda cambiaria de hoy. Tal como anticipó, la autoridad monetaria permitió un movimiento del 1% a la cotización mayorista a la que ofrece vender dólares de sus reservas para abastecer a una demanda por divisas que supera ampliamente la oferta privada. En su primer movimiento del día, la mesa de operaciones de la entidad conducida por Miguel Pesce ofreció dólares a $76,95, 70 centavos por encima del valor al que lo hizo ayer.

En el mercado libre, mientras tanto, la cotización también reaccionó desde temprano con un avance de $3 para llevarlo al máximo histórico de $150 por unidad.

Primer balance

Las posturas de venta de la autoridad monetaria son el mecanismo que controla los avances del dólar oficial. Dado que las reservas internacionales son la principal fuente de oferta en la plaza cambiaria, el precio al que las ofrece hace de techo diario para las subas.

La oferta privada de divisas –casi exclusivamente exportadores que tienen que cumplir con plazos obligatorios para liquidar sus ventas al exterior– utiliza el precio ofrecido por el BCRA como el máximo al que pueden cambiar sus dólares. No es que no les gustaría recibir más pesos por cada dólar, dado que las cotizaciones alternativas se mueven bien por encima de los $140 por unidad. Pero dado que el Central no pide más que ese valor y se muestra dispuesto a sacrificar reservas, no tiene sentido esperar que los compradores paguen más que ese valor.

Desde que empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio, el Central lleva vendidos USD 3.750 millones de sus reservas como resultado de esta estrategia.

Los mercados en general reaccionaron de manera adversa a las nuevas medidas anunciadas anoche por el Gobierno.

Datos:

El dólar libre cerró a 150 pesos

El dólar solidario cerró a 134 pesos

Oficial cerro a 76,95 (subió 70 centavos)