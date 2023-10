Patricia Bullrich polarizó con UxP en el cierre de campaña

Embed

"Vemos a Insaurralde descorchando el champagne en el yate, mientras vos sos una mamá que está desesperada, un estudiante que no te alcanza la plata, que no podés comprar ni siquiera lo más básico, que no podés pagar el alquiler, que no conseguís trabajo porque todo está cada día peor, que sabés que un día del yate de Insaurralde son siete años de tu jubilación", afirmó la candidata a Presidenta.

En su discurso, cuestionó especialmente al gobierno de Kicillof y agregó: "Hace 20 años, salvo cuando gobernamos nosotros, que el kirchnerismo secuestró la provincia de Buenos Aires y quieren quedarse con esto como guarida. No se lo vamos a permitir. Los tenemos que sacar de raíz, porque sino se quedan escondidos en sus guaridas, calladitos con 138% de inflación".

Sobre Javier Milei, dijo que le preocupan "sus ideas", porque quiere "liberar las armas" y la venta de órganos, lo cual significaría el imperio de "la ley de la selva". Pero además aseguró que en las listas del candidato de La Libertad Avanza está "la gente de Massa".

Antes, el expresidente Macri, al tomar la palabra en el acto, cuestionó las candidaturas de Sergio Massa y Javier Milei. Luego aseguró: "La única que está en condiciones de garantizarnos el cambio es Patricia". Destacó "el tesón y el coraje" de la exministra de Seguridad para "enfrentar a las mafias" y sostuvo que "esa determinación es la que Argentina necesita para emprender el camino del cambio". Macri cerró su discurso reeditando la consigna del 2015: "Sí, se puede".

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio realizó su cierre de campaña en el último día antes de la veda electoral con vistas a los comicios nacionales del domingo. Además de Macri y Larreta, la acompañó Néstor Grindetti, postulante a gobernador bonaerense, y su compañero de fórmula Luis Petri. El encuentro fue en la plaza Raúl Alfonsín, ubicada en la calle Laprida al 1200 de Lomas.

El miércoles, Bullrich estuvo en La Matanza, luego visitó la ciudad santafesina de Venado Tuerto, y por la noche arribó a la ciudad de Río Cuarto en Córdoba, donde encabezó en la Sociedad Rural local su último acto de campaña en el interior del país, previo a las elecciones generales del domingo.