Parques Nacionales: cuestionan a director por gasto excesivo

Los almuerzos en cuestión se dieron en Cacique Inacayal Lake & Spa Hotel, que no tienen estructura para agasajar a todo el cuerpo de rescatistas y una carta no muy popular en cuanto a precios que hace que las cuentas no cierren. La factura que pasó Larsen fue de 391.000 pesos, lo que equivaldría a un menú de almuerzo-postre-bebida para, como mucho, 7-8 personas.