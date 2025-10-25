Paranaenses recibieron multas del nuevo radar de la ruta 168

Paranaenses comenzaron a recibir multas del nuevo radar ubicado en el kilómetro 5,8 de la ruta 168, entre Colastiné Sur y La Guardia

Paranaenses comenzaron a recibir multas del nuevo radar ubicado en el kilómetro 5,8 de la ruta 168, entre Colastiné Sur y La Guardia. Si bien las multas son emitidas por la Agencia de Seguridad Via l, ya son varios los reclamos que llegan al Tribunal de Faltas municipal de la ciudad de Santa Fe por la falta de señalización adecuada del radar. Algunas multas son de agosto.

El dispositivo fue instalado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) en el kilómetro 5,8 de la ruta y toma las fotomultas por exceso de velocidad (80 km/h) solo a aquellos autos, colectivos o camiones que ingresan a la cuidad de Santa Fe. Más allá de la cámara y del cinemómetro instalado en la carpeta asfáltica, no hay ningún cartel que indique con claridad que en el lugar hay un radar, como existen en otras rutas de la provincia de Santa Fe.

Solo a la altura del kilómetro 8 (es decir 2.200 metros antes del radar) hay un pequeño cartel, en el cantero central, en una columna del alumbrado, y que muchas veces la altura de los yuyos lo hacen ilegible.

En tanto, unos metros antes de llegar a este punto, solo hay dos carteles separados por menos de 100 metros que indican las velocidades máximas permitidas. El primero dice 100 kilómetros y el segundo 80 kilómetros por hora.

Conductores de Paraná expresaron que, en ese tramo y varios tramos, el carril derecho tiene profundas huellas que hace que los conductores opten por cruzarse al carril rápido que está más liso. "Allí se circula por encima de los 80 kilómetros y es fácil caer en la lectura del radar", explicaron.

Un vecino de Colastiné Sur, en tanto, comentó a LT9 que descubrió las multas revisando su correo electrónico y que la había llegado a la casilla de “no deseados”. En total fueron seis las multas, por más de 700.000 pesos, aunque si paga en forma voluntaria el descuento ronda el 50%.

Pero su sorpresa fue que cuando fue a presentar su descargo ante el Tribunal de Faltas Municipal, se topó con al menos otras 10 personas que estaban realizando el mismo reclamo. Y los empleados del organismo municipal reconocieron que en los últimos días fueron cientos los reclamos y las quejas por estas multas.