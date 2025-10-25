Uno Entre Rios | La Provincia | Elecciones 2025

Elecciones 2025: este domingo los colectivos serán gratuitos en Paraná

25 de octubre 2025 · 13:59hs
Gerónimo Flores

El servicio de transporte público de la ciudad Paraná será gratuito durante el domingo en el que se desarrolla la jornada electoral. La decisión fue comunicada desde la Municipalidad de Paraná.

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones para elegir diputados y senadores nacionales. La Municipalidad de Paraná dispuso la gratuidad del servicio de transporte público de pasajeros en el área urbana de la capital provincial durante toda la jornada. La frecuencia será la normal de un día domingo.

Cabe recordar que el transporte urbano comprende las líneas 1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 16 y 23.

