La Federación Entrerriana de Hockey tuvo una buena labor en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 19

El equipo de Damas de la Federación Entrerriana de Hockey finalizó quinto en Tucumán; mientras que el elenco de Caballeros se posicionó séptimo en Mendoza.

El equipo femenino de la Federación Entrerriana de Hockey fue de menor a mayor.

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) finalizaron su participación en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 19 organizado por la Confederación Argentina de Hockey (CAH). Las Damas finalizaron quintas en el Ascenso A en Tucumán; mientras que los Caballeros terminaron séptimos en Mendoza.

El elenco femenino terminó tercero en la Zona A luego de caer 2 a 1 con San Juan (gol de Martina Della Ghelfa), derrotar 3 a 1 a Noroeste (goles de Milagros Massat en dos ocasiones y Delfina Cuscueta Klocker) e igualar 3 a 3 con Salta (goles de Milagros Massat, Sara Velásquez y Sofía Correa Aranda).

Por esto debió jugar los playoffs por la permanencia, en los que se impuso por 3 a 1 a La Pampa en la semifinal (goles de Martina Della Ghelfa en dos ocasiones y Clara Cañas) y a Santiago del Estero en la final (como su rival no se presentó se computó 3 a 0).

La plantilla estuvo compuesta por Milena Minni, Martina Quintana, Emiliana Uriona Deveter, Josefina Morales, Sofía Correa, Martina Della Ghelfa, Milagros Masat, Ema González Eterovich, Clara Cañas, Miranda Reggiardo, Sara Velásquez, Sol Pita Nanni, Milagros Puig, Juana Galli, Paula Radichi, Valentina Luna Varisco, Milena Bargas, Ada Chappino, Delfina Cuscueta y Guillermina Dramasco. Bruno Prelli es el entrenador, Andrés Catelati el asistente, Francisco Galetto el preparador físico y Silvia Varisco la jefa de equipo.

Los varones de la Federación Entrerriana de Hockey

El conjunto masculino fue segundo en la Zona D, luego de caer 3 a 2 con Litoral (goles de Joaquín Vich y Genaro Molteni), golear 5 a 0 a La Rioja (los cinco tantos fueron obra de Genaro Molteni) e igualar 2 a 2 con Tandil (Molteni marcó los dos goles).

En los cuartos de final fue goleado 10 a 2 por Mendoza (tantos de Molteni y Vich); mientras que en las semifinales por el reposicionamiento Chile lo derrotó 6 a 2 (ambas conquistas de Molteni). En el partido por el séptimo y octavo puesto igualó 3 a 3 con Salta (goles de Estanislao Vicentín, Vich y Molteni) y se impuso 3-2 en los penales.

El plantel fue integrado por Joaquín Gómez Ramos, Felipe Schmidt, Juan Martín Heit, Tiago Schoeder, Tomás Sánchez, Bautista Rivera, Gregorio Piloni, Nicolás Luna, Francisco Hirschfeld, Axel Cuatrín, Genaro Molteni, Estanislao Vicentán, Tomás Mildemberger, Mirko Wallingre, Lucas Soutus, Aaron Scholauter, Joaquín Vich, Faustino Falco, Federico Ruiz Díaz y Máximo Carletti. Martín Vich es el entrenador; Luis Molteni el asistente; Franco Grandoli el preparador físico y Sebastián Piloni el jefe de equipo.