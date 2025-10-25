Temporal en Concordia: asistieron a 14 familias afectadas

Uno Entre Rios | La Provincia | Temporal

Tras el fuerte temporal que azotó Concordia, se dispuso un operativo integral para despejar árboles y postes caídos y asistir a las familias afectadas.

25 de octubre 2025 · 16:01hs
Tras el fuerte temporal que afectó Concordia el viernes por la noche, el intendente Francisco Azcué dispuso que todas las áreas de la Municipalidad se abocaran a intervenir ante la caída de árboles, ramas y postes pertenecientes a empresas que prestan diferentes servicios en la ciudad como también asiste a las familias afectadas.

Durante la madrugada y las primeras horas de este sábado, se procedió al corte y retiro de árboles en distintos sectores como ser en Avenida Carriego, en inmediaciones del Club Libertad y Avenida Eva Perón y calle Madre Paula Montal.

Las intensas ráfagas además provocaron la caída de postes pertenecientes a distintas empresas de servicios por lo que se solicita a la comunidad tomar las precauciones necesarias.

El número disponible por la Municipalidad para denunciar situaciones provocadas por la tormenta, es el 105.

Siguen los trabajos

"Permanecen trabajando personal y equipos de la Secretaría de Servicios Públicos; la Brigada Forestal Municipal; el 105; la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones; la Dirección de Tránsito y Transporte y la Dirección de Parques y Jardines", informó el municipio.

Por su parte, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, hasta el momento están asistiendo con diferentes insumos a 14 familias afectadas por el temporal mientras continúan realizando un relevamiento en distintos barrios de la ciudad.

"Es importante destacar que el programa de limpieza de reservorios y desagües ejecutado en distintos puntos de Concordia permiten que ante las intensas precipitaciones, no haya desbordes o anegaciones", se concluyó oficialmente.

