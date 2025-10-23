Uno Entre Rios | El País | Pablo Quirno

Pablo Quirno será el nuevo Canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

Pablo Quirno, integrante del equipo económico del ministro Luis Caputo, dejará la Secretaría de Finanzas para ir a la Cancillería en lugar de Gerardo Werthein

23 de octubre 2025 · 13:11hs
El actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno, será designado como nuevo canciller tras la salida de Gerardo Werthein, según un comunicado oficial del Gobierno.

Quirno, mantiene una gran relación con el actual ministro de Economía, Luis Caputo. Es conocido como su mano derecha y su fortaleza son los temas financieros. Su relación de larga data ya tuvo desempeño político: el flamante Canciller fue su jefe de asesores cuando comandó el Ministerio de Finanzas en los años 2017 y 2018. Posteriormente, cuando Caputo pasó al Banco Central, él lo acompañó como director de esta entidad. Cuenta con un posgrado en economía y finanzas de la Universidad de Wharton.

En un comunicado oficial, la Oficina Presidencial de la República Argentina detalló: "El nuevo Canciller será Pablo Quirno, actual Secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino".

Pablo Quirno

El secretario de Finanzas Pablo Quirno fue designado como Canciller

La intempestiva salida de Gerardo Werthein en la semana anterior a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre provocó que el Gobierno acelere su giro en la estrategia de relaciones exteriores, la que - desde este mismo jueves - tendrá su visión centrada en los vínculos económicos y comerciales.

En este sentido, desde el comunicado redactado en Balcarce 78 detallaron: "El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos".

En este escenario, una de sus principales misiones estará orientada a lograr un tratado de libre comercio con EEUU, un anhelo desde la llegada de Milei al sillón de Rivadavia.

