Uno Entre Rios | El País | Gerardo Werthein

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei

Fue luego de días de rumores con respecto a su futuro y la eventual inclusión de Santiago Caputo en el Gabinete

22 de octubre 2025 · 13:11hs
El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei

El canciller Gerardo Werthein le presentó este miércoles su renuncia la presidente Javier Milei..

Durante el fin de semana pasado, la continuidad de Werthein se puso en tela de juicio no solo dentro del Gobierno, sino también desde su propio entorno.

Los argentinos y argentinas residentes en el exterior pueden participar de las Elecciones 2025 siempre que tengan domicilio en el exterior asentado en el DNI

Elecciones 2025: ¿Cómo se vota desde el exterior?

El presidente Javier Milei celebra sus 55 años en plena campaña y en una jornada que estará marcada por el frenesí financiero y electoral 

Javier Milei cumple años este miércoles y lo festejará en Olivos

El desgaste se aceleró luego de las desprolijidades en la reunión del presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Gerardo Werthein
El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei

Otro factor fueron los transcendidos por el malestar e incomodidad por parte de Werthein que generó el rumor del desembarco del asesor Santiago Caputo en el Gabinete.

Desde Las Fuerzas del Cielo, espacio que se encolumna detrás de Caputo, criticaron en duros términos al diplomático argentino tras el encuentro entre Milei y Trump, publica Noticias Argentinas.

Werthein desembarcó en el Ministerio de Relaciones Exteriores hace casi un año, en lugar de la experta en finanzas Diana Mondino, quien dejó el Palacio San Martín en malos términos con la cúpula libertaria.

Gerardo Werthein Javier Milei renuncia Santiago Caputo
Noticias relacionadas
denunciaron al sitio varones unidos por violencia de genero digital

Denunciaron al sitio "Varones Unidos" por violencia de género digital

Caputo cruzó a la hija de Agustín Rossi: Trabajás por acomodo y para chorear.

Caputo cruzó a la hija de Agustín Rossi: "Trabajás por acomodo y para chorear"

La Cámara Nacional Electoral dispuso que los resultados se informen por distrito.

La Cámara Nacional Electoral dispuso que los resultados se informen por distrito

Javier Milei confirmó que hará cambios en el Gabinete tras las elecciones del domingo.

Javier Milei confirmó que hará cambios en el Gabinete tras las elecciones del domingo

Ver comentarios

Lo último

El insólito cruce de Javier Milei con un diputado francés: Pedazo de perrito imperialista

El insólito cruce de Javier Milei con un diputado francés: "Pedazo de perrito imperialista"

Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

Emilia Clarke de turista en Argentina

Emilia Clarke de turista en Argentina

Ultimo Momento
El insólito cruce de Javier Milei con un diputado francés: Pedazo de perrito imperialista

El insólito cruce de Javier Milei con un diputado francés: "Pedazo de perrito imperialista"

Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

Emilia Clarke de turista en Argentina

Emilia Clarke de turista en Argentina

ATE anunció un plan de lucha con paro, asambleas y movilizaciones

ATE anunció un plan de lucha con paro, asambleas y movilizaciones

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei

Policiales
Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Ovación
Recreativo prolongo su buen andar y es líder del Clausura de la APB

Recreativo prolongo su buen andar y es líder del Clausura de la APB

Racing juega ante Flamengo en la ida de semifinal

Racing juega ante Flamengo en la ida de semifinal

Liga Paranaense: se completa la 10 fecha del Torneo Clausura

Liga Paranaense: se completa la 10 fecha del Torneo Clausura

Martina Caffaro se midió ante las mejores del continente

Martina Caffaro se midió ante las mejores del continente

Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó segundo en la Zona A del Torneo Clausura

Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó segundo en la Zona A del Torneo Clausura

La provincia
Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

ATE anunció un plan de lucha con paro, asambleas y movilizaciones

ATE anunció un plan de lucha con paro, asambleas y movilizaciones

Elecciones 2025: ¿Consultaste al padrón dónde votás?

Elecciones 2025: ¿Consultaste al padrón dónde votás?

Estatales pidieron a Frigerio la reapertura de la paritaria salarial

Estatales pidieron a Frigerio la reapertura de la paritaria salarial

Comienza el despliegue de urnas y materiales para la jornada electoral

Comienza el despliegue de urnas y materiales para la jornada electoral

Dejanos tu comentario