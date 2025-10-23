Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejará el cargo al frente de la cartera el próximo lunes, luego de los comicios del domingo.

El hasta entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , dejará el cargo al frente de la cartera el próximo lunes, luego de que La Libertad Avanza (LLA) se mida el domingo contra Fuerza Patria por la composición del Congreso Nacional.

“El lunes se va. Está cansado, quiere tiempo con sus afectos y su familia”, confirmó una importante fuente oficial a la agencia Noticias Argentinas .

De esta forma, la salida de Cúneo se suma a la del hasta entonces canciller Gerardo Werthein, quien envió su renuncia con fecha del lunes 27 de octubre, en la previa de las elecciones legislativas nacionales.

Mariano Cúneo Libarona dejará el cargo

La salida era un secreto a voces y formaba parte de los cambios estructurales que el presidente Javier Milei tenía en mente de cara a la reforma del Gabinete para afrontar el segundo tramo de la gestión.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde al asesor, Santiago Caputo, resuena como sucesor natural en el cargo, aunque desde su entorno le baja el precio a la posibilidad.

Aún sin definiciones, el juego podría abrirse a referentes del PRO bien ponderados por los libertarios como el actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, futuro legislador bonaerense, con experiencia en la materia, que anota su nombre para la sucesión.

Cúneo Libarona deja el cargo después de 20 meses de gestión, sin grandes logros a su paso. En su haber acumula el reclamo de los legisladores quienes piden por los pliegos de 337 vacantes judiciales entre el Poder Judicial de la Nación y el Consejo de la Magistratura y la derrota que implicó no haber podido nombrar nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, el funcionario se ubicó en el foco de la tormenta luego de haberse pronunciado contra la diversidad sexual y en defensa de la familia. “Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología (…), se acabó sólo el género, nuestro valor es la familia que es el centro de la sociedad y de la Nación”, supo declarar.