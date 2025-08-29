Uno Entre Rios | El País | Alimentos

Los alimentos subieron hasta un 3% en agosto

El aumento de precios en alimentos se dio como reflejo de la suba del dólar que se produjo en el final de julio y los primeros días de agosto.

29 de agosto 2025 · 12:25hs
Los alimentos subieron hasta 3% en agosto

Los alimentos subieron hasta 3% en agosto

La inflación en alimentos en agosto trepó a 3%, pese a que en la última semana se produjo una deflación de 0,1%, según un estudio privado. El incremento de la primera mitad del período elevó la evaluación punta a punta.

El impulso que tuvieron los precios en la primera mitad del período explica el resultado “punta a punta”. Ese aumento se dio como reflejo de la suba del dólar que se produjo en el final de julio y los primeros días de agosto. La proyección corresponde a las mediciones de la consultora LCG que releva 8.000 productos semanalmente en cinco supermercados con corte los miércoles.

el consumo masivo sigue hasta 40% por debajo de 2017

El consumo masivo sigue hasta 40% por debajo de 2017

la moda ultra fast fashion bajo la lupa: impulsan una ley contra shein y temu en argentina

La moda ultra fast fashion bajo la lupa: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina

LEER MÁS: Indec: la inflación fue del 1,9% en julio y acumula un 17,3% en lo que va del año

Datos

Si se toma el promedio de las últimas cuatro semanas, la suba del precio de los alimentos se reduce a 2,4%. Frutas (6%), bebidas e infusiones (4,6%), verduras (3%), panificados (2,5%) y carnes 2,5%, resultan los principales incrementos. De esta forma, se verifica que hubo un traslado parcial a precios de la suba del dólar a la zona e $ 1.370. En tanto, para EcoGo la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 2,3% en agosto. Incorporando los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar (3,2%), el indicador se ubica en 2,5%.

El consenso entre las principales consultoras es que la inflación de agosto se ubicaría por encima de 2%, levemente por encima de julio. Así se frenaría la tendencia bajista y con perspectivas menos favorables para septiembre luego de los aumentos anunciados especialmente en los combustibles.

Alimentos Agosto aumento datos
Noticias relacionadas
Guillermo Francos se refirió nuevamente al caso Diego Spagnuolo. 

Francos sobre el caso Spagnuolo: "Es una operación"

Habrá fin de semana largo en octubre: trasladan feriado para impulsar la actividad turística

Habrá fin de semana largo en octubre: trasladan feriado para impulsar la actividad turística

Karina Milei es el personaje más oscuro, dijo Elisa Carrió al hablar de las coimas en Andis. También insinuó que el presidente ve mucha pornografía infantil 

Elisa Carrió dura con los Milei: codicia, oscuridad y abuso infantil

El Gobierno nacional dispuso que los feriados trasladables podrán moverse a viernes o lunes.

El Gobierno nacional dispuso que los feriados trasladables podrán moverse a viernes o lunes

Ver comentarios

Lo último

Los alimentos subieron hasta un 3% en agosto

Los alimentos subieron hasta un 3% en agosto

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Ultimo Momento
Los alimentos subieron hasta un 3% en agosto

Los alimentos subieron hasta un 3% en agosto

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Aceptable comienzo de Colapinto en el GP de F1 neerlandés

Aceptable comienzo de Colapinto en el GP de F1 neerlandés

Policiales
Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Ovación
Aceptable comienzo de Colapinto en el GP de F1 neerlandés

Aceptable comienzo de Colapinto en el GP de F1 neerlandés

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

El paranaense Iván Gullo sacó boleto para el Sudamericano de fisicoculturismo

El paranaense Iván Gullo sacó boleto para el Sudamericano de fisicoculturismo

Independiente vuelve a jugar luego del escándalo

Independiente vuelve a jugar luego del escándalo

Noche de clásico barrial por la Liga Provincial

Noche de clásico barrial por la Liga Provincial

La provincia
Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

En Líbaros encontraron fósil de un gliptodonte

En Líbaros encontraron fósil de un gliptodonte

El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue

El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue

Sin inventario ni registro: detalles de la denuncia por la pérdida de documentación de Vías Navegables

"Sin inventario ni registro": detalles de la denuncia por la pérdida de documentación de Vías Navegables

Dejanos tu comentario