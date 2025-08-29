Allanaron la Andis y Droguería Suizo Argentina por presuntas coimas en la compra de medicamentos, tras audios filtrados de Diego Spagnuolo.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó este viernes cuatro allanamientos en sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) y en la Droguería Suizo Argentina, en el marco de una investigación por presunto pago de coimas vinculadas a la compra de medicamentos, tras la filtración de los audios del ex interventor Diego Spagnuolo.

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la Policía de la Ciudad, que ingresaron poco antes del mediodía a los edificios señalados. En el caso de Andis, los allanamientos se realizaron en pleno horario de atención al público, lo que generó sorpresa entre trabajadores y beneficiarios presentes en el organismo.

Carlo Acutis será canonizado en el Vaticano y Mendoza tendrá la primera capilla del mundo con su nombre

Investigación por coimas: allanaron la Andis y la Droguería Suizo Argentina

Agencia Nacional De Discapacidad.jpeg

La medida busca recolectar documentación, registros contables y comunicaciones que puedan dar cuenta de un esquema de coimas en procesos de contratación pública, particularmente en la provisión de medicamentos a personas con discapacidad.

Los allanamientos se produjeron después de que el fiscal Picardi recibiera un pendrive con 50 audios de Diego Spagnuolo, varios de ellos ya difundidos en el streaming Carnaval. El material fue entregado por el periodista Mauro Federico, quien declaró como testigo en la causa. La testimonial se conoció poco antes de que el ex funcionario y ex abpgado personal del presidente formalizara la designación de sus abogados defensores: Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz.

Este viernes, trascendieron nuevos audios extraídos del celular de Spagnuolo en donde cuestiona duramente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a uno de los principales asesores de la Casa Rosada, Eduardo Lule Menem.