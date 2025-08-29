El gobernador Gustavo Sáenz instó a la unidad y a defender los intereses de Salta por encima de las disputas políticas, en la 81ª Exposición Rural Salteña.

"Que el límite sea la sangre que llevamos en este poncho": Sáenz llamó a defender los intereses de Salta.

El gobernador, Gustavo Sáenz , comenzó su intervención en el acto inaugural de la 81ª Exposición Rural Salteña con un emotivo homenaje a los gauchos que, con su sacrificio, contribuyeron a la construcción de un país libre, justo e independiente. "Que el límite sea la sangre que llevamos en este poncho, es defender los intereses de Salta y de los salteños", expresó Sáenz.

Sáenz hizo un llamado a los legisladores nacionales para que prioricen los intereses de la provincia por encima de las disputas políticas. "Cuiden y protejan su tierra, cuiden y protejan su gente. Dejen de lado la bandería política, porque van a tener que volver y mirar a los ojos a todos los salteños cuando hayan hecho algo que vaya en contra de sus intereses, de sus hijos y de sus nietos", afirmó, dirigiéndose a los representantes de Salta en el Congreso.

Gustavo Sáenz llamó a los legisladores a honrar su deber con Salta

Gustavo Sáenz (1).jpeg

El gobernador recordó también la figura del general Martín Miguel de Güemes y su legado en la defensa del territorio salteño. "Que Dios bendiga esta tierra, al gaucho de Güemes, a este poncho y a todos los que amamos a Salta", concluyó su discurso.

El acto inaugural de la exposición, que reúne a miles de productores y ciudadanos de Salta y otras provincias, se convirtió en un momento de reflexión sobre la importancia de la unidad y la defensa de los intereses provinciales frente a los desafíos políticos y económicos a nivel nacional.

Estuvieron presentes en el acto inaugural el Gobernador de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz, el Ministro de Producción y Desarrollo Sustentable dela provincia, Martín de los Ríos; el Presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el Presidente de CRA, Carlos Castagnani, el Presidente de la Sociedad Rural de Salta, Alfredo Figueroa; Vice presidente de la Sociedad Rural Salteña, Francisco Torino; Presidente de Prograno, Francisco Vidal, y demás autoridades de instituciones públicas y privadas.