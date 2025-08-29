Uno Entre Rios | Ovación | Liga Provincial

Noche de clásico barrial por la Liga Provincial

Talleres recibirá a Quique en el encuentro destacado de la quinta fecha, Conferencia 2 de la Liga Provincial. El cotejo se disputará desde las 21.30.

29 de agosto 2025 · 08:54hs
En la jornada anterior de la Liga Provincial

En la jornada anterior de la Liga Provincial, Quique derrotó a Independiente de La Paz.

La Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores, ingresará en su quinto capítulo de la fase regular. Se disputará este viernes la actividad completa de la Conferencia 1 y Conferencia 3 y tres juegos correspondiente a la Conferencia 2. La cartelera se completará el domingo por la noche con las restantes historias.

El juego destacado se llevará adelante en el estadio Raúl Bibi Gómez, donde el dueño de casa Talleres y Quique reeditarán una nueva edición del clásico barrial. Este juego se disputará a partir de las 21.30.

Con cuatro victorias en serie Urquiza lidera en soledad la Conferencia 2. “Armamos un equipo para competir arriba”, indicó el entrenador Leonardo Villagra.

Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

Ferro se quedó con el clásico de Concordia.

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

El Rojo buscará recuperarse de la derrota sufrida siete días atrás en el norte entrerriano a manos de Urquiza de Santa Elena, por 76 a 68. Esta derrota marcó el final del invicto y lo marginó de la cima de las posiciones.

El Decano, por su parte, llega envalentonado a este juego luego de superar en el estadio Guillermo Gaya a Independiente de La Paz por 72 a 56. Los dirigidos por Luis González buscarán edificar su tercera victoria en serie en el Pre-Federal.

Quique
En la jornada anterior de la Liga Provincial, Quique derrotó a Independiente de La Paz.

En la jornada anterior de la Liga Provincial, Quique derrotó a Independiente de La Paz.

En Santa Elena Progreso recibirá Recreativo. El local intentará festejar su primera victoria en el certamen organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). Distinto es el presente del Bochas, que tras un comienzo con dudas encausó su camino al registrar dos triunfos en serie (venció como local a Estudiantes 78 a 65 y le ganó a Paracao 78 a 54 en su última presentación).

Por su parte, Independiente enfrentará en La Paz a Estudiantes. El Rojo es uno de los equipo que no ha edificado una victoria en la presente edición de la Liga Provincial. El CAE, por su parte, comparte junto a Talleres el segundo escalón de las posiciones. De celebrar un triunfo se ubicará en lo más alto de la tabla.

La cartelera de la Conferencia 2 se completará el domingo en el Gigante del Sur donde Paracao recibirá a Urquiza de Santa Elena. El Naranja y Negro es el único líder del sector, con puntaje ideal.

Por la Conferencia 1 de la Liga Provincial

El encuentro que roba toda la atención de la Conferencia 1 se llevará adelante a partir de las 21.30 en el estadio Juan Baglietto, donde el dueño de casa Ciclista recibirá a Ferro de San Salvador, en un duelo entre el líder y uno de sus escoltas.

El elenco de la Capital del Arroz manda en soledad con puntaje ideal. En su última presentación venció como local a Sionista por 74 a 68. Por su parte, los dirigidos por Mariano Passadore superaron en el capitulo anterior a Echagüe por 70 a 51 en el estadio Luis Butta.

Por otro lado, Sionista buscará recuperarse de la derrota sufrida ante Ferro cuando reciba a Sarmiento de Villaguay. El Rojo buscará retomar el camino del éxito luego de dos derrotas en serie.

Por este mismo sector Parque de Villaguay recibirá a Olimpia. En el capítulo anterior el local conquistó su primer éxito en el Provincial al superar a Sarmiento 79 a 77 en el clásico de la Ciudad de los Encuentros. El Azulgrana, por su parte, celebró una sola victoria en el certamen.

Además, Sportivo San Salvador buscará capitalizar el pobrísimo presente de Echagüe. El elenco de calle 25 de mayo perdió los cuatro encuentros que disputó en el Pre-Federal.

El resto del los partidos del certamen de la FBER

Este viernes también se disputarán los cuatro juegos correspondiente a la Conferencia 3. El líder de este sector, Ferro de Concordia, se presentará en Federación donde visitará a Social, que viene de derrotar como local a Vélez de Chajarí por 77 a 60.

Los otros juegos de este grupo serán: San José-Santa Rosa de Chajarí, Capuchinos de Concordia-Estudiantes de Concordia y Vélez de Chajarí-La Armonía de Colón.

Por su parte, el domingo desde las 20 jugarán por la Conferencia 4 Juventud Unida de Gualeguaychú-Atlético Tala, Zaninetti de Concepción del Uruguay-Regatas Uruguay, Bancario de Gualeguay-Luis Luciano de Urdinarrain y Peñarol de Rosario del Tala-Atlético BH de Gualeguay.

