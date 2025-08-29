AMET. Continua la capacitación sobre Zoonosis

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI llevó adelante el miércoles 27 de agosto de 2025 una Jornada de Capacitación en Zoonosis en el Paraje El Quebracho, con actividades en la Escuela Agrotécnica N.º 151 “Quebracho” y en la Escuela Primaria NINA Nº 48 “Carlos María Onetti”, organizada con el objetivo de fortalecer los conocimientos de la comunidad educativa en relación a enfermedades de importancia sanitaria.

La capacitación estuvo a cargo de la Médica Veterinaria Prof. Andrea Ríos, acompañada por el Instructor Prof. Ariel Monzón, y contó con la presencia del Secretario de Cultura Prof. Felipe Robles. La jornada comenzó con una presentación sobre la importancia de AMET como organización gremial y los beneficios y asesoramiento que brinda a sus docentes afiliados, para luego avanzar en el abordaje específico de diversas enfermedades zoonóticas, entre ellas: rabia, leptospirosis, influenza aviar, toxoplasmosis y brucelosis. Se explicó cómo identificarlas, sus principales síntomas y las medidas de prevención necesarias.

En la Escuela Agrotécnica participaron todos los cursos, junto a docentes, directivos y personal de campo. Allí se generó un fructífero espacio de intercambio, con preguntas, experiencias compartidas y un gran interés por parte de la comunidad educativa.

En la Escuela Primaria, en cambio, se trabajó bajo la modalidad de taller interactivo, especialmente diseñado para niñas y niños. Durante la actividad, se utilizaron imágenes y ejemplos sencillos, y como material didáctico se presentaron dos animales: una oveja (de producción) y un gato montés (de la fauna silvestre). Este método permitió que los estudiantes tomaran mayor dimensión de lo que significa cuidar su propia salud, la de sus mascotas y la de los animales de producción. La interacción directa generó entusiasmo y participación activa, acompañados por docentes, directivos y familias presentes.

La repercusión en ambas instituciones fue altamente positiva: estudiantes y docentes valoraron los nuevos conocimientos adquiridos, comprendiendo la importancia de la prevención y el cuidado de la salud tanto animal como humana.

De este modo, AMET reafirma su compromiso con la formación continua de los docentes y el fortalecimiento del vínculo entre educación, salud y comunidad, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de nuestra provincia.