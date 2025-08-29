Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato, con interrogantes para recibir a Atlanta

Los regresos al 11 inicial de Emanuel Moreno y Julián Marcioni son las dudas del entrenador de Patronato, Gabriel Gómez.

29 de agosto 2025 · 14:33hs
Julián Marcioni, suplente en el empate entre Patronato y Colegiales, podría retornar al 11 inicial.

Patronato se prepara para el encuentro que animará en el estadio Grella ante Atlanta, en el juego destacado de la 29° fecha de la Primera Nacional. En este punto, el entrenador Gabriel Gómez tiene interrogantes en el armado del 11 inicial que buscará descontarle espacio al Bohemio en las posiciones de la Zona A.

Las dudas pasan por el andarivel izquierdo. En este sector el DT metió mano en el último encuentro como consecuencia de la sobrecarga muscular que marginó a Emanuel Moreno de la delegación que viajó a Munro para enfrentar a Colegiales y que excluyó de la alineación principal a Julián Marcioni.

   

La presencia del ex-Unión de Santa Fe corre mayor riesgo dado que, a lo largo de la semana, se movió de manera diferenciada. Por su parte, el rosarino tiene grandes posibilidades de retornar al equipo.

Por otro lado, Gómez recupera a Valentín Pereyra, quien cumplió ante el Tricolor la fecha de suspensión que recibió por haber llegado al límite de amonestaciones. El mediocampista estaría desde el inicio mañana ante el Bohemio.

La otra novedad que presentaría Patronato ante el elenco del barrio porteño de Villa Crespo será el regreso de la línea de cinco defensores. Con este panorama, Gonzalo Asís e Ian Escobar compiten para ocupar el rol de lateral izquierdo en el caso que Moreno no llegue al juego del domingo en óptimas condiciones físicas.

El probable de Patronato

De esta manera, la probable alineación del Rojinegro sería: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra y Moreno, Escobar o Asís; Valentín Pereyra, Gallucci Otero y Juan Pablo Barinaga; Julián Marcioni o Matías Pardo, Federico Castro y Alan Bonansea.

