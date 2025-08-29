Uno Entre Rios | La Provincia | fiesta

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

El 7 de septiembre se realizará la edición 9ª de la Fiesta Provincial de la Pesca Variada en el Club Naútico de Paraná

29 de agosto 2025 · 12:10hs
Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

La 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná se realizará el 7 de septiembre y es organizada por el Club Náutico Paraná. Participarán pescadores de todo el país que podrán competir en la captura de 27 especies y habrá más de diez millones de pesos en premios.

De este evento formarán parte pescadores de todo el país, que tendrán la posibilidad de competir en la captura de 27 especies y se pondrán en juego más de 10 millones de pesos en premios, trofeos, copas de cristal y la prestigiosa Copa Challenger.

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

en libaros encontraron fosil de un gliptodonte

En Líbaros encontraron fósil de un gliptodonte

Variedades paranaenses

“Como siempre manifiesta la Intendenta, intentamos ser un estado facilitador y hemos hecho un trabajo de difusión en conjunto para que muchos pescadores de otras provincias vengan a participar. En esto se resume la dinámica interesante que genera la asociación entre deporte y turismo, en beneficio del trabajo y la economía de la ciudad”, sostuvo el subsecretario de Turismo y presidente del Ente Misto de Turismo, Agustín Clavenzani.

LEER MÁS: Fernando Colman, apasionado del río y el primer guía de pesca con credencial oficial en Entre Ríos

“La hermandad con el río Paraná para nuestra ciudad es fundamental. Hay quienes disfrutan de nadar y muchos otros de pescar. Por eso, el trabajo en conjunto con los clubes locales para recibir a deportistas y turistas es clave para que la Fiesta de la Pesca siga siendo un éxito. En ese sentido, acompañamos al Club Náutico y a todos los pescadores”, destacó el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, al referirse a la competencia.

El presidente del Club Náutico Paraná (CNP), Alejandro Curto, dirijo: “Esta Fiesta de Pesca Variada como es una experiencia única, donde la habilidad, el conocimiento, la percepción de las condiciones del río ponen al pescador a prueba. Atrapar 27 variedades de peces y después conseguir la mejor pieza, la mejor performance, no es poco decir”.

Premios

Quienes quieran participar de esta competencia podrán inscribirse hasta minutos antes de que se inicie la competencia el domingo 7 de septiembre, abonando el valor de 350 mil pesos. La largada de las embarcaciones comenzará a las 8 hs, desde el balneario Municipal, y el torneo finalizará a las 14 hs. Luego se brindará un almuerzo y se procederá a la respectiva entrega de premios.

El premio mayor es de $ 4.000.000; el segundo, $ 2.500.000; y el tercero, de $ 1.800.000. Además, habrá trofeos, copas, órdenes de compra del 1er. al 15° puesto, y premiaciones para damas, niños, cadetes y grupo familiar.

fiesta Provincial Paraná pesca paranaenses
Noticias relacionadas
El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue.

El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue

sin inventario ni registro: detalles de la denuncia por la perdida de documentacion de vias navegables

"Sin inventario ni registro": detalles de la denuncia por la pérdida de documentación de Vías Navegables

Laura Stratta fue una de las voces del PJ que no apoyó la ley que autoriza al Ejecutivo a tomar nueva deuda en dólares. 

"Es irresponsable endeudarnos", expresó desde el PJ Laura Stratta

Túnel Subfluvial: hay reducción de calzadas en ambas cabeceras.

Túnel Subfluvial: hay reducción de calzadas en ambas cabeceras

Ver comentarios

Lo último

Los alimentos subieron hasta un 3% en agosto

Los alimentos subieron hasta un 3% en agosto

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Ultimo Momento
Los alimentos subieron hasta un 3% en agosto

Los alimentos subieron hasta un 3% en agosto

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Aceptable comienzo de Colapinto en el GP de F1 neerlandés

Aceptable comienzo de Colapinto en el GP de F1 neerlandés

Policiales
Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Ovación
Aceptable comienzo de Colapinto en el GP de F1 neerlandés

Aceptable comienzo de Colapinto en el GP de F1 neerlandés

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

El paranaense Iván Gullo sacó boleto para el Sudamericano de fisicoculturismo

El paranaense Iván Gullo sacó boleto para el Sudamericano de fisicoculturismo

Independiente vuelve a jugar luego del escándalo

Independiente vuelve a jugar luego del escándalo

Noche de clásico barrial por la Liga Provincial

Noche de clásico barrial por la Liga Provincial

La provincia
Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

En Líbaros encontraron fósil de un gliptodonte

En Líbaros encontraron fósil de un gliptodonte

El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue

El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue

Sin inventario ni registro: detalles de la denuncia por la pérdida de documentación de Vías Navegables

"Sin inventario ni registro": detalles de la denuncia por la pérdida de documentación de Vías Navegables

Dejanos tu comentario