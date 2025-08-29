Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

El 7 de septiembre se realizará la edición 9ª de la Fiesta Provincial de la Pesca Variada en el Club Naútico de Paraná

La 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná se realizará el 7 de septiembre y es organizada por el Club Náutico Paraná. Participarán pescadores de todo el país que podrán competir en la captura de 27 especies y habrá más de diez millones de pesos en premios.

De este evento formarán parte pescadores de todo el país, que tendrán la posibilidad de competir en la captura de 27 especies y se pondrán en juego más de 10 millones de pesos en premios, trofeos, copas de cristal y la prestigiosa Copa Challenger.

Variedades paranaenses

“Como siempre manifiesta la Intendenta, intentamos ser un estado facilitador y hemos hecho un trabajo de difusión en conjunto para que muchos pescadores de otras provincias vengan a participar. En esto se resume la dinámica interesante que genera la asociación entre deporte y turismo, en beneficio del trabajo y la economía de la ciudad”, sostuvo el subsecretario de Turismo y presidente del Ente Misto de Turismo, Agustín Clavenzani.

“La hermandad con el río Paraná para nuestra ciudad es fundamental. Hay quienes disfrutan de nadar y muchos otros de pescar. Por eso, el trabajo en conjunto con los clubes locales para recibir a deportistas y turistas es clave para que la Fiesta de la Pesca siga siendo un éxito. En ese sentido, acompañamos al Club Náutico y a todos los pescadores”, destacó el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, al referirse a la competencia.

El presidente del Club Náutico Paraná (CNP), Alejandro Curto, dirijo: “Esta Fiesta de Pesca Variada como es una experiencia única, donde la habilidad, el conocimiento, la percepción de las condiciones del río ponen al pescador a prueba. Atrapar 27 variedades de peces y después conseguir la mejor pieza, la mejor performance, no es poco decir”.

Premios

Quienes quieran participar de esta competencia podrán inscribirse hasta minutos antes de que se inicie la competencia el domingo 7 de septiembre, abonando el valor de 350 mil pesos. La largada de las embarcaciones comenzará a las 8 hs, desde el balneario Municipal, y el torneo finalizará a las 14 hs. Luego se brindará un almuerzo y se procederá a la respectiva entrega de premios.

El premio mayor es de $ 4.000.000; el segundo, $ 2.500.000; y el tercero, de $ 1.800.000. Además, habrá trofeos, copas, órdenes de compra del 1er. al 15° puesto, y premiaciones para damas, niños, cadetes y grupo familiar.