Uno Entre Rios | El País | Carlo Acutis

Carlo Acutis será canonizado en el Vaticano y Mendoza tendrá la primera capilla del mundo con su nombre

Carlo Acutis será proclamado Santo el domingo 7 de septiembre en Roma. En Mendoza, la comunidad de Chacras de Coria realizará una vigilia especial.

29 de agosto 2025 · 14:28hs
Carlo Acutis será proclamado Santo el domingo 7 de septiembre en Roma. Reconocido como el "Santo de los Jóvenes", su fe y evangelización en internet serán celebradas mundialmente. En Mendoza, la comunidad de Chacras de Coria realizará una vigilia especial los días 6 y 7, acompañando en simultáneo la canonización desde el Vaticano.

El miércoles por la mañana, se presentó ante la prensa la grilla de actividades que acompañarán en simultáneola canonización en el Vaticano del beato, así como también los avances en la obra de la primera capilla del mundo que llevará el nombre de Carlo Acutis y la colecta internacional para recaudar fondos.

LEER MÁS: Paraná: robaron las reliquias de Carlo Acutis

Carlo Acutis será proclamado Santo: Mendoza se prepara para acompañar su canonización

Carlo Acutis (1).jpeg

La actividad fue encabezada por el padre Osvaldo Scandura, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro; y lo acompañaron Carlos Bajach, director del proyecto; Aldo Monteverdi, responsable de la empresa constructora Monteverdi; Franco Pérez Magnelli arquitecto del proyecto y Gerardo Catapano, coordinador de la colecta internacional para recaudar fondos para la finalización de la obra.

La agenda de actividades de cara al fin de semana del sábado 6 y domingo 7 de septiembre, incluye entre otras cosas una vigilia de oración, reflexión y celebración comunitaria. El sábado 6 a las 22 se realizará una peregrinación desde el predio donde se construye la capilla hasta la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y misa a cargo del Obispo Marcelo Colombo.

Mientras que durante la madrugada del domingo 7 se expondrán las reliquias del beato en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, habrá pintura de murales, y rezo del rosario además de entrega de kits de higiene para personas en situación de calle.

Promediando el amanecer habrá música en vivo durante la vigilia y a las 5.30 se transmitirá en vivo y en pantalla gigante la canonización de Carlo Acutis con el objetivo de que jóvenes, familias y peregrinos puedan unirse espiritualmente a la canonización desde Argentina.. Como cierre se inaugurará una mayólica en su honor.

La Capilla Carlo Acutis avanza en Mendoza: un proyecto único en el mundo

En el mismo marco y mediante una conferencia de prensa, se anunció el avance de las obras de la Capilla Carlo Acutis, la primera en el mundo dedicada a quien pronto será santo.

El templo se construye en un terreno de 4.300 m² ubicado en calle Viamonte, en Chacras de Coria (Luján de Cuyo), donado en 2023 al Arzobispado de Mendoza por un grupo de empresarios. Ese mismo año, el 12 de noviembre, se colocó la piedra fundamental.

La obra comenzó en marzo de 2025 y se proyecta su finalización para fines de 2027. Los materiales han sido donados en su totalidad, mientras que la mano de obra será financiada a través de la campaña de recaudación que se pone en marcha.

El padre Osvaldo Scandura, párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, será el responsable pastoral de la nueva capilla. El equipo de trabajo de construcción está integrado por los arquitectos Franco Pérez Magnelli, Jorge Robello y Bruno Di Fabio; la dirección de obra está a cargo de Santiago Racca; y la empresa constructora Monteverdi Construcciones.

Carlo Acutis Mendoza Vaticano
