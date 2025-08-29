Uno Entre Rios | La Provincia | LT 39 Radio Victoria

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

En los últimos días, LT 39 Radio Victoria recibió un correo electrónico que da cuenta de un hecho singular: sus emisiones en 980 kHz llegaron muy lejos

29 de agosto 2025 · 11:47hs
LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

La pasión por la radio volvió a cruzar fronteras invisibles. En los últimos días, LT 39 Radio Victoria recibió un correo electrónico que da cuenta de un hecho singular: sus emisiones en 980 kHz fueron sintonizadas en el extremo sur de la Patagonia, a casi 1.700 kilómetros de distancia de la ciudad de Victoria.

El mensaje

El mensaje fue enviado por Néstor Fischetto, de 59 años, licenciado en Física, recientemente jubilado como docente de una escuela técnica secundaria en Bahía Blanca, y entusiasta radioescucha. Desde hace años, Fischetto se dedica a estudiar e investigar el alcance de las señales en distintas bandas y frecuencias, un hobby conocido entre los aficionados como “caza de señales”.

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

en libaros encontraron fosil de un gliptodonte

En Líbaros encontraron fósil de un gliptodonte

lt Victoria
LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

En marzo de este año, el físico participó de una expedición en Cabo Blanco, a 60 kilómetros al norte de Puerto Deseado, en Santa Cruz, sobre la costa atlántica. Allí, junto a otros especialistas y aficionados, montaron antenas de gran extensión con el objetivo de captar emisoras lejanas, tanto nacionales como internacionales. Fue en ese marco donde logró identificar y grabar la señal de LT 39.

Según detalló en su reporte, la recepción se produjo el 13 de marzo de 2025 a las 20:00, utilizando una antena de 290 metros de longitud orientada hacia el norte. La calidad de la transmisión fue calificada como “regular, con algunas interferencias y desvanecimientos”, aunque suficiente para validar la captación de la emisora victoriense.

Este tipo de reportes forman parte de una práctica tradicional entre los radioaficionados, que valoran la posibilidad de escuchar emisoras locales a miles de kilómetros de distancia. Cada confirmación constituye no solo una anécdota, sino también un testimonio técnico del alcance de las radios de amplitud modulada.

La recepción de LT39 en la Patagonia reafirma el lugar de la radio como un medio que, pese a la era digital, sigue despertando pasiones y conectando a las personas a través de ondas invisibles que viajan más allá de las fronteras.

LT 39 Radio Victoria Patagonia expedición Radio
Noticias relacionadas
El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue.

El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue

sin inventario ni registro: detalles de la denuncia por la perdida de documentacion de vias navegables

"Sin inventario ni registro": detalles de la denuncia por la pérdida de documentación de Vías Navegables

Laura Stratta fue una de las voces del PJ que no apoyó la ley que autoriza al Ejecutivo a tomar nueva deuda en dólares. 

"Es irresponsable endeudarnos", expresó desde el PJ Laura Stratta

Túnel Subfluvial: hay reducción de calzadas en ambas cabeceras.

Túnel Subfluvial: hay reducción de calzadas en ambas cabeceras

Ver comentarios

Lo último

Los alimentos subieron hasta un 3% en agosto

Los alimentos subieron hasta un 3% en agosto

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Ultimo Momento
Los alimentos subieron hasta un 3% en agosto

Los alimentos subieron hasta un 3% en agosto

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Aceptable comienzo de Colapinto en el GP de F1 neerlandés

Aceptable comienzo de Colapinto en el GP de F1 neerlandés

Policiales
Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Ovación
Aceptable comienzo de Colapinto en el GP de F1 neerlandés

Aceptable comienzo de Colapinto en el GP de F1 neerlandés

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

El paranaense Iván Gullo sacó boleto para el Sudamericano de fisicoculturismo

El paranaense Iván Gullo sacó boleto para el Sudamericano de fisicoculturismo

Independiente vuelve a jugar luego del escándalo

Independiente vuelve a jugar luego del escándalo

Noche de clásico barrial por la Liga Provincial

Noche de clásico barrial por la Liga Provincial

La provincia
Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

En Líbaros encontraron fósil de un gliptodonte

En Líbaros encontraron fósil de un gliptodonte

El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue

El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue

Sin inventario ni registro: detalles de la denuncia por la pérdida de documentación de Vías Navegables

"Sin inventario ni registro": detalles de la denuncia por la pérdida de documentación de Vías Navegables

Dejanos tu comentario