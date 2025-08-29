En los últimos días, LT 39 Radio Victoria recibió un correo electrónico que da cuenta de un hecho singular: sus emisiones en 980 kHz llegaron muy lejos

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

La pasión por la radio volvió a cruzar fronteras invisibles. En los últimos días, LT 39 Radio Victoria recibió un correo electrónico que da cuenta de un hecho singular: sus emisiones en 980 kHz fueron sintonizadas en el extremo sur de la Patagonia, a casi 1.700 kilómetros de distancia de la ciudad de Victoria.

El mensaje fue enviado por Néstor Fischetto, de 59 años, licenciado en Física, recientemente jubilado como docente de una escuela técnica secundaria en Bahía Blanca, y entusiasta radioescucha. Desde hace años, Fischetto se dedica a estudiar e investigar el alcance de las señales en distintas bandas y frecuencias, un hobby conocido entre los aficionados como “caza de señales”.

En marzo de este año, el físico participó de una expedición en Cabo Blanco, a 60 kilómetros al norte de Puerto Deseado, en Santa Cruz, sobre la costa atlántica. Allí, junto a otros especialistas y aficionados, montaron antenas de gran extensión con el objetivo de captar emisoras lejanas, tanto nacionales como internacionales. Fue en ese marco donde logró identificar y grabar la señal de LT 39.

Según detalló en su reporte, la recepción se produjo el 13 de marzo de 2025 a las 20:00, utilizando una antena de 290 metros de longitud orientada hacia el norte. La calidad de la transmisión fue calificada como “regular, con algunas interferencias y desvanecimientos”, aunque suficiente para validar la captación de la emisora victoriense.

Este tipo de reportes forman parte de una práctica tradicional entre los radioaficionados, que valoran la posibilidad de escuchar emisoras locales a miles de kilómetros de distancia. Cada confirmación constituye no solo una anécdota, sino también un testimonio técnico del alcance de las radios de amplitud modulada.

La recepción de LT39 en la Patagonia reafirma el lugar de la radio como un medio que, pese a la era digital, sigue despertando pasiones y conectando a las personas a través de ondas invisibles que viajan más allá de las fronteras.