En Líbaros encontraron fósil de un gliptodonte

Nelson Michel, un trabajador que realizaba tareas de laboreo en una parcela de unas 55 hectáreas, se topó con un descubrimiento inesperado en medio de un cañadón formado hace más de una década por las correntosas aguas de los desagües de la zona.

líbaros restos de cliptodonte

Al observar una estructura extraña que asomaba de la tierra, Michel decidió tomar una pala y escarbar con cuidado y lo que fue apareciendo ante sus ojos parecía corresponder a un caparazón de grandes dimensiones. Intrigado y motivado por la curiosidad, comenzó a buscar información en internet y encontró referencias que coincidían con lo que estaba viendo.

Convencido de la magnitud del hallazgo, avisó de inmediato a su cuñado y propietario del campo, Horacio Muñoz. Juntos inspeccionaron el lugar y decidieron dar aviso a las autoridades. Con el envío de fotografías al Museo de Ciencias Naturales de Paraná, especialistas confirmaron la sospecha: se trataba de restos fósiles de un gliptodonte, un animal prehistórico que habitó la región hace entre 8.000 y 10.000 años.

gliptodonte

Desde el museo recomendaron detener de inmediato la excavación casera, ya que ahora será un equipo de expertos quien se encargue de preservar y rescatar adecuadamente el fósil. El hallazgo ha despertado gran expectativa en la comunidad, que ve en este descubrimiento una oportunidad para revalorizar la historia natural de la región.

El gliptodonte

Un gliptodonte era un género de mamífero acorazado prehistórico, emparentado con los armadillos actuales, que vivió en América del Sur durante el Pleistoceno. Eran animales grandes y pesados, con un caparazón óseo que los protegía y una cola con anillos óseos que también servía como arma defensiva.

Su extinción ocurrió hace aproximadamente unos 10.000 años y aunque no se conoce la causa exacta, se cree que los cambios climáticos y la presión ejercida por la caza humana contribuyeron a su desaparición.

El tamaño variaba según la especie, pero en general era un mamífero grande, con una longitud promedio de unos 3 metros y un peso de entre 1 y 2 toneladas, comparable a un Volkswagen Escarabajo. Podían alcanzar una altura de hasta 1.5 metros en la parte más alta de su caparazón.