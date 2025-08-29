Aceptable comienzo de Colapinto en el GP de F1 neerlandés

En la primera referencia a bordo del Alpine en Zandvoort, Franco Colapinto quedó 18° tras completar la práctica inicial en la cual el más veloz fue Norris.

En el reinicio de las actividades del campeonato mundial de Fórmula 1, el argentino Franco Colapinto realizó en el circuito de Zandvoort la primera práctica del Gran Premio de Países Bajos en donde con el Alpine A525 consiguió ubicarse 18° tras marcar 1' 12" 276/1000 en la mejor de las 27 vueltas que recorrió en los 4.279 metros del trazado ubicado a metros del Mar del Norte.

La primera salida a pista del piloto argentino fue calzando neumáticos medios flamantes, con los cuales completó media docena de giros, logrando girar con ese compuesto en 1' 15"096/1000, antes de detenerse en boxes, momento que se extendió por una bandera roja que provocó el despiste de Kimi Antonelli con su Mercedes.

Tras realizársele un ajuste en la suspensión delantera, Colapinto retornó a pista y continuó con la configuración de la puesta a punto en el A525, la cual mostró una eficiente prestación al mejorar sus registros y plasmar 1m13s750 en el mejor de los tres giros dados y volver a boxes para colocar neumáticos blandos.

Con el compuesto rojo, el pilarense volvió a demostrar la evolución del coche consiguiendo mejorar los tiempos y cerrar su mejor vuelta en la tanda, con 1m12s276 tras diez vueltas, en donde el equipo fue regulando además la carga del alerón delantero para tener mejor adherencia y retornar a boxes para otra revisión y análisis del funcionamiento.

En la tercera etapa del entrenamiento, Colapinto fue enviado a pista calzando nuevamente los neumáticos medios utilizados en el comienzo de la sesión, con los cuales afrontó los últimos minutos con el objetivo de evaluar el andar con tanques llenos de cara a la planificación para la competencia del domingo que será sobre 72 vueltas; durante esta parte, el piloto argentino giró en 1'16"706/1000.

Con respecto a Pierre Gasly, compañero de Colapinto, quedó décimo con 1m11s613, completando una labor similar con neumáticos blandos y medios en su auto, el cual como el N°43 también contó con una modificación en los ductos de frenos traseros para esta actividad, como lo informó la escuadra de Enstone.

FIRMEZA DE NORRIS Y MALA EXPERIENCIA DE VERSTAPPEN

Como en la mayoría de las competencias, McLaren volvió a ser el mejor equipo en pista con sus dos MCL39 y logrando establecer el «1-2» provisional con Lando Norris girando en 1'10"278 y su escolta Oscar Piastri (líder del campeonato) ubicándose a 292/1000, evidenciando una nueva puja entre ellos en el resto del fin de semana neerlandés.

Detrás de las máquinas anarajandas quedaron las verdes Aston Martin que muestran una interesante evolución con los desarrollos que realiza Adrian Newey en el tablero y se plasmó en pista con Lance Stroll, que se ubicó tercero a 0s501, y Fernando Alonso, cuarto a 0s563, seguidos por el Williams de Alex Albon, a 0s893 de Norris.

El sexto ubicado fue el campeón e ídolo local, Max Verstappen quien en el cierre de la tanda sufrió un inusual despiste con el Red Bull, que salió sin control en una de las curvas del intrincado trazado y terminó encajado en la cama de leca sin sufrir mayores daños en su estructura; el tetracampeón quedó a 0s940 del británico.

A más de un segundo quedaron el inglés George Russell (Mercedes), el español Carlos Sainz (Williams), el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) y el francés Gasly (Alpine), completando el top 10 de la primera sesión cronometrada en donde las Ferrari no rindieron a pleno quedando Charles Leclerc 14° y Lewis Hamilton 15°, luego que este tuviera un comienzo complicado al realizar un trompo en el tránsito de la curva detrás de boxes y segundos antes que Antonelli protagonizara el despiste que motivó la interrupción por siete minutos de la tanda.