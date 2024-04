Ley Bases: el oficialismo triunfó en la sesión de 30 horas

La votación particular de la Ley Bases aprobó emergencias, facultades delegadas, privatizaciones, reforma laboral, régimen de inversiones y vuelta de Ganancias

En la votación en particular de la Ley Bases, tuvieron aval las emergencias, facultades delegadas, las privatizaciones, la reforma laboral, la restitución del Impuesto a las Ganancias y el blanqueo de capitales.

Se trata de los primeros capítulos. El oficialismo no aceptó pedidos de la oposición para excluir organismos de eventual disolución, y tampoco abrir la votación de algunos artículos.

Con fuertes reclamos de la oposición a Martín Menem por no abrir la posibilidad de votar algunos artículos puntuales de manera nominal, avanza en la Cámara de Diputados la votación en particular -por capítulos- del proyecto de ley de Bases.

En primer lugar, el oficialismo consiguió con 134 votos afirmativos, 117 negativos y 1 abstención la aprobación del artículo 1ro. que declara las emergencias en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Al respecto hablaron en contra los diputados Juan Marino (UP), Christian Castillo (FIT) y Fernando Carbajal (UCR), pero el libertario Santiago Santurio -miembro informante- no aceptó modificaciones.

Reforma del Estado y delegación de facultades

Luego fue el turno del capítulo I, compuesto por los artículos 2, 3, 4, 5 y 6, que fue avalado con 135 votos afirmativos, 112 negativos y 2 abstenciones. Es el referido a la reforma del Estado, reorganización administrativa, con las bases de delegación y facultades al Ejecutivo sobre los organismos públicos y sobre los fondos fiduciarios.

Dentro de los excluidos quedaron el CONICET, la ANMAT, el INCAA, la CONAE, el ENACOM, y el INTA, entre otros.

Ley Bases Guillermo Francos Cámara de Diputados de la Nación 1.jpg

Privatizaciones

Más tarde, con 138 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones se aprobó el capítulo II, que dispone las privatizaciones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U., AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

Al pasar al capítulo III, sobre procedimiento administrativo, se obtuvieron 148 votos afirmativos, 104 negativos y 0 abstenciones.

Sobre el capítulo IV, de reforma de la Ley de Empleo Público, la diputada de la izquierda Romina Del Plá sostuvo que “este es uno de los capítulos más graves” porque “violenta claramente el derecho de huelga” y lanzó: “Todos los que voten este capítulo sepan que son responsables de los despidos en masa de los empleados públicos de este país”.

El capítulo resultó avalado con 138 votos a favor, 113 en contra y 1 abstención.

El capítulo referido a la promoción del empleo registrado cosechó 147 votos afirmativos, 103 negativos y 0 abstenciones.

Reforma laboral

En el Título V se desarrolla un proyecto de "Modernización laboral", donde se tratan una serie de modificaciones a la Ley de Empleo N° 24.013. La primera parte del capítulo se aprobó por 138 votos afirmativos, 112 negativos y 3 abstenciones. El artículo 92, del Fondo de Cese Laboral, se aprobó por 136 votos a favor, 113 negativos y 4 abstenciones

Respecto al periodo de prueba se establece que se podrá ampliar y se contempla un plazo mayor para las pymes. Para las empresas que tengan entre seis y cien empleados, podrá ser de hasta ocho meses y de hasta un año en empresas de hasta cinco trabajadores.

En cuanto al Fondo de cese laboral, será una alternativa a las indemnizaciones y deberá ser constituido en conjunto con cámaras empresarias y el sindicato que represente al sector. El monto de aporte mensual no podrá superar el 8% del salario y correrá por cuenta del empleador.

Se estipula asimismo un "agravamiento indemnizatorio" en los despidos que, tras una sentencia judicial, se pruebe que estos fueron motivados por un acto discriminatorio.

Figura del Colaborador o trabajador independiente, que se podrán contratar hasta cinco para llevar adelante un emprendimiento productivo a partir de un régimen especial unificado, basado en una relación autónoma. Es decir, no existirá un vínculo de dependencia entre empleado y empleador.

Sobre la Simplificación registral se establece un régimen simplificado para el registro laboral en empresas que tengan hasta 20 empleados. Además, se prevé un sistema de multas por trabajadores no registrados.

Ley Bases Cámara de Diputados de la Nación Martín Menem.jpg

Energía, RIGI y eliminación de la moratoria previsional

Al pasar al capítulo de energía, referido a las reformas de la Ley de Hidrocarburos (144 votos a favor, 106 en contra y 0 abstenciones) y Ley de Gas Natural (146 a favor, 107 en contra y 0 abstenciones).

La creación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que incluye una serie de beneficios fiscales y aduaneros para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos por encima de los 200 millones de dólares, fue aprobado (el capítulo I de ese título, con 12 capítulos en total) con 134 votos a favor, 109 en contra y 6 abstenciones.

Derogación del Plan de Pago de Deuda Previsional

El Gobierno incluyó en esta nueva versión la derogación de la Ley 27.705, de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, más conocida como la moratoria previsional para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilación. Así, la moratoria se elimina, pero a propuesta de la oposición dialoguista se agrega la creación de una “Prestación de Retiro Proporcional” para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y no cumplan con los requisitos necesarios. "Nueve de cada diez mujeres, no se van a poder jubilar”, aseguró la diputada Gisel Marziotta al votar en contra.

La votación en particular concluyó con 125 votos afirmativos, 113 negativos y 3 abstenciones.

Regimen del Tabaco

Durante el debate en particular la oposición logró incorporar un articulado correspondiente al tema del Tabaco. La moción, anunciada por la diputada radical Natalia Sarapura y apoyada por el cívico Juan Manuel López, tuvo 82 votos a favor, 77 en contra y hubo 69 abstenciones.

Antes de la votación, el titular del bloque UP, Germán Martínez, cuestionó que se obligara a todos a tomar posicionamiento sobre tablas, y denunció un “lobby infernal de Tabacalera Sarandí y Philips Morris” sobre los diputados.

Paquete fiscal

Concluida la votación en particular de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y luego de la tercera tanda de cuestiones de privilegio, se procedió tal cual lo acordado a votar en general el otro proyecto debatido en la Cámara baja: el de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, más conocido como paquete fiscal.

La iniciativa fue aprobada en general a las 14.57 por 140 votos a favor, 103 en contra y 6 abstenciones.

El oficialismo se alzó con esta victoria legislativa con los votos propios, más los del Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y los bloques cercanos.

A continuación, se pasó a la votación en particular.

Restitución de Ganancias

El oficialismo logró este martes por la tarde que se aprobara, como parte del paquete fiscal, la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.

Si la medida quedara en pie tras la ratificación del Senado, cerca de 1.100.000 de trabajadores volverían a pagar este tributo, que había eliminado el gobierno anterior del Frente de Todos como parte de su estrategia electoral el año pasado. El tributo ahora fue renombrado “impuesto a los ingresos personales” en la ley de "Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes" (paquete fiscal).

Este quinto título de la iniciativa fiscal se aprobó con 132 votos positivos, 113 negativos y siete abstenciones durante la sesión especial que se desarrolla desde este lunes al mediodía.

Con las modificaciones propuestas, estarán alcanzados los trabajadores solteros que ganen más de 1.800.000 pesos y los trabajadores casados con hijos que perciban más de 2.200.000 pesos.

Escalas

El proyecto aprobado elimina la eximición de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y establece las siguientes escalas, contemplando la ganancia neta imponible mensual acumulada:

- De $1,2 millones a $2,4 millones: pagan $60.000 más el 9% sobre el excedente de $1,2

- De $2,4 a $3,6 millones: pagan $168.000 más el 12% sobre el excedente de $2,4 millones

- De $3,6 millones a $5,4 millones: pagan $312.000 más el 15% sobre el excedente de $3,6 millones

- De $5,4 millones a $10,8 millones: pagan $582.000 más el 19% sobre el excedente de $5,4

- De $10,8 millones a $16,2 millones: pagan $1.608.000 millones más el 23% sobre el excendete de $10,8 millones

- De $16,2 millones a $24,3 millones: pagan $2,85 millones más el 27% del excedente de $16,2 millones

- De $24,3 millones a $36,45 millones: pagan $5,037 millones más el 31% sobre el excedente de $24,3 millones

- De $36,450 millones en adelante: pagan $8.803.500 más el 35% sobre el excedente de $36,450 millones