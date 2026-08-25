Uno Entre Rios | El País | Combustibles

Las ventas de combustibles en estaciones de servicio caen por sexto mes consecutivo

Las ventas de combustibles en las estaciones de servicio volvieron a mostrar un retroceso en julio y confirmaron una tendencia que comenzó el primer semestre.

25 de agosto 2026 · 23:04hs
Las ventas de combustibles en estaciones de servicio caen por sexto mes consecutivo.

Foto Ilustrativa

Las ventas de combustibles en estaciones de servicio caen por sexto mes consecutivo.

Las ventas de combustibles en las estaciones de servicio volvieron a mostrar un retroceso en julio y confirmaron una tendencia que comenzó a consolidarse en el primer semestre. La Secretaría de Energía de la Nación informó que en el séptimo mes del año se comercializaron 1.368.722 m³, frente a los 1.462.232 m³ registrados en julio de 2025.

El relevamiento en los combustibles

La diferencia alcanza los 93.510 m³, equivalente a una caída interanual del 6,4 por ciento, informó el sitio Surtidores.com. El dato marca, además, el sexto mes consecutivo con menores ventas respecto del mismo período del año anterior.

Tragedia en Vaca Muerta: murieron dos operarios debido a una descompresión. 

Tragedia en Vaca Muerta: murieron dos operarios debido a una descompresión

Según la UIA, la actividad industrial mejoró 1,4% en julio. 

Según la UIA, la actividad industrial mejoró 1,4% en julio

Después de un enero prácticamente estable, con una variación positiva de apenas 0,11 por ciento, febrero cerró con una baja de 1,67 por ciento, marzo con 1,05 por ciento, abril con 2,38 por ciento, mayo con 0,20 por ciento y junio con 2,92 por ciento.

La evolución acumulada también muestra un mercado con menos volumen. Entre enero y julio de 2026 se comercializaron 9,58 millones de m³, contra 9,79 millones en igual período del año pasado. Son aproximadamente 204.000 m³ menos, una reducción del 2,1 por ciento.

La advertencia de empresarios

Empresarios de Estaciones de Servicio advierten que la caída de las ventas ya golpea la rentabilidad y pone en riesgo las inversiones. Afirman que la retracción del consumo, el aumento de los costos y el cambio tecnológico obligan a replantear el modelo de gestión.

No obstante, destacan que el sector mantiene su plantilla de trabajadores e incluso refuerza los equipos para mejorar la calidad del servicio. La comparación con 2023 permite observar una diferencia todavía más marcada. En los primeros siete meses de aquel año se habían vendido alrededor de 10,64 millones de m³, por lo que el volumen actual se encuentra casi 10 por ciento por debajo de ese registro.

LEER MÁS: Los combustibles subieron 558% desde diciembre de 2023

El retroceso de julio alcanzó a prácticamente todos los principales productos. El gasoil G2 cayó 7,04 por ciento interanual, mientras que el gasoil G3 registró una baja de 1,89 por ciento. Entre las naftas, la Súper fue la que mostró la mayor disminución, con un 7,8 por ciento, mientras que la Premium retrocedió 6,4 por ciento.

La caída tampoco tuvo la misma intensidad en todo el país. Las provincias con mayores descensos fueron Tucumán, con una baja del 22,41 por ciento; Jujuy, con 16,42 por ciento; Salta, con 15,86 por ciento (las ventas de Refinor -de fuerte influencia en estas provincias- no fueron informadas) ; Santa Cruz, con 14,49 por ciento; Misiones, con 13,84 por ciento; y La Rioja, con 13,73 por ciento. También registraron retrocesos importantes Mendoza, Corrientes y Río Negro.

En cambio, algunas jurisdicciones lograron sostener o incluso mejorar sus niveles. La Pampa incrementó sus ventas 0,68 por ciento, Neuquén 0,49 por ciento y Santiago del Estero 0,18 por ciento. Chaco prácticamente mantuvo el volumen, con una variación negativa de apenas 0,26 por ciento.

Buenos Aires continúa concentrando la mayor parte del mercado, con 476.124 m³ vendidos en julio, aunque registró una caída de 5,8 por ciento. Córdoba se ubicó en segundo lugar, con 157.212 m³ y una baja de 1,57 por ciento, seguida por Santa Fe, con 114.513 m³ y un retroceso de 1,6 por ciento. CABA, por su parte, comercializó 82.778 m³, 9,54 por ciento menos que un año atrás.

A nivel de compañías, YPF continúa liderando el volumen comercializado. En julio alcanzó 762.779 m³, Shell registró 311.193 m³, AXION energy comercializó 166.111 m³ y Puma Energy alcanzó 77.301 m³.

Combustibles Ventas energía
Noticias relacionadas
 Los precios de los medicamentos en Argentina triplican los internacionales. 

Medicamentos: los precios en Argentina triplican los internacionales

Héctor Zabaleta, exdirector de administración de la compañía Techint, declaró este martes en la Causa Cuadernos y admitió haber entregado paquetes con dinero a Roberto Baratta, exfuncionario y mano derecha de Julio De Vido.

Causa Cuadernos: un exdirectivo de Techint confirmó que entregó paquetes con dinero a Baratta

Manuel Adorni, solicitó suspender el plazo para responder las 20 preguntas del fiscal Pollicita por el desfase de más de $43 millones y US$ 402.000

Manuel Adorni pidió postergar descargo por inconsistencias en su patrimonio

tierra del fuego repudio la operacion de buque britanico en ushuaia y cruzo a nacion

Tierra del Fuego repudió la operación de buque británico en Ushuaia y cruzó a Nación

Ver comentarios

Lo último

AMET se suma al paro docente de 48 horas convocado por Agmer

AMET se suma al paro docente de 48 horas convocado por Agmer

Las ventas de combustibles en estaciones de servicio caen por sexto mes consecutivo

Las ventas de combustibles en estaciones de servicio caen por sexto mes consecutivo

Una mujer de Chajarí se encuentra en estado desesperante luego de un incendio

Una mujer de Chajarí se encuentra en estado "desesperante" luego de un incendio

Ultimo Momento
AMET se suma al paro docente de 48 horas convocado por Agmer

AMET se suma al paro docente de 48 horas convocado por Agmer

Las ventas de combustibles en estaciones de servicio caen por sexto mes consecutivo

Las ventas de combustibles en estaciones de servicio caen por sexto mes consecutivo

Una mujer de Chajarí se encuentra en estado desesperante luego de un incendio

Una mujer de Chajarí se encuentra en estado "desesperante" luego de un incendio

Germán Pezzella rescindió con River Plate

Germán Pezzella rescindió con River Plate

Paraná se prepara para recibir el sóftbol de los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Paraná se prepara para recibir el sóftbol de los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Policiales
Una mujer de Chajarí se encuentra en estado desesperante luego de un incendio

Una mujer de Chajarí se encuentra en estado "desesperante" luego de un incendio

Concordia: condenaron a una banda narco que vendía cocaína en el barrio Fátima

Concordia: condenaron a una banda narco que vendía cocaína en el barrio Fátima

Concordia: cinco personas detenidas tras allanamiento por narcomenudeo

Concordia: cinco personas detenidas tras allanamiento por narcomenudeo

La defensa de Rosatelli habla de una causa armada y apunta a una venganza institucional

La defensa de Rosatelli habla de una causa armada y apunta a una venganza institucional

Paraná: robó prendas de vestir, lo descubrieron, huyó y lo atraparon

Paraná: robó prendas de vestir, lo descubrieron, huyó y lo atraparon

Ovación
Paracao celebró sus 80 años con una emotiva jornada junto a su gran familia

Paracao celebró sus 80 años con una emotiva jornada junto a su gran familia

Paraná se prepara para recibir el sóftbol de los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Paraná se prepara para recibir el sóftbol de los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Germán Pezzella rescindió con River Plate

Germán Pezzella rescindió con River Plate

Concordia recibe al Torneo Nacional de Mayores

Concordia recibe al Torneo Nacional de Mayores

Sóftbol formativo: pasó el torneo Paloma Pérez

Sóftbol formativo: pasó el torneo Paloma Pérez

La provincia
AMET se suma al paro docente de 48 horas convocado por Agmer

AMET se suma al paro docente de 48 horas convocado por Agmer

El empresario Oscar Lederhos cuestionó los nuevos costos sobre la extracción de áridos

El empresario Oscar Lederhos cuestionó los nuevos costos sobre la extracción de áridos

Senado debate el alivio fiscal a comercios y el sector reclama ampliar los beneficios para las PyMEs

Senado debate el alivio fiscal a comercios y el sector reclama ampliar los beneficios para las PyMEs

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Programa Acompañarte: una oportunidad para estudiar en la Uader

Programa Acompañarte: una oportunidad para estudiar en la Uader

Dejanos tu comentario