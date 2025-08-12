Uno Entre Rios | El País | Yerba

La producción de yerba mate cayó un 20,3% en el primer semestre de 2025

La crisis de la yerba mate pone en riesgo a los productores por la caída de precios y el aumento de importaciones, alertó el INYM sobre la situación actual.

12 de agosto 2025 · 12:03hs
La producción de yerba mate cayó un 20

La producción de yerba mate cayó un 20,3% en el primer semestre de 2025.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) advirtió que la cadena productiva yerbatera está "en riesgo" debido a la coyuntura económica y las medidas de desregulación. Según su informe, entre enero y junio de 2025 se procesaron 449,55 millones de kilos de hoja verde, lo que representa una caída del 20,3% respecto al mismo período de 2024.

En cuanto al consumo, el volumen mensual creció un 7% interanual y alcanzó los 21,41 millones de kilos. Sin embargo, todavía se ubica 17,8% por debajo del nivel de noviembre de 2023. En el acumulado del semestre, el consumo interno sumó 138,27 millones de kilos, un 15,7% más que el año pasado, pero levemente por debajo (-0,3%) del registro de 2023.

El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición.

El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición

Imitador de Messi será candidato y quiere llevar el nombre del futbolista en la boleta

Imitador de Messi será candidato y quiere llevar el nombre del futbolista en la boleta

LEER MÁS: Yerba mate: el consumo cayó 11% en 2024

El INYM alertó sobre el riesgo productivo

Yerba mate.jpeg

Las exportaciones se ubicaron en terreno positivo, con un incremento del 18% respecto al primer semestre de 2024 y del 30,8% frente al promedio 2019-2024. En cambio, las importaciones mostraron una baja del 9,7% interanual, aunque siguen 276,6% por encima del nivel de 2023.

El informe del INYM señala que en junio de este año el productor recibió apenas el 18,9% del precio de venta en góndola. Es decir, 5,5 puntos porcentuales menos que el promedio 2020-2024. En términos reales, el valor de la hoja verde cayó 45,9% entre diciembre de 2023 y junio de 2025, mientras que el precio en góndola retrocedió 31,8% en el mismo período.

"Esto sugiere que el mayor ajuste en la cadena de valor lo sufrió el productor. Acá observamos las asimetrías en la cadena productiva, donde los productores tienen menos poder para fijar precios, especialmente sin el INYM", subrayaron desde el organismo.

El Instituto apuntó directamente contra el DNU 70/2023, la "inacción" del Gobierno y la apertura "indiscriminada" de importaciones como factores que "desbalancean" la cadena yerbatera, caracterizada por la atomización de la producción y la concentración industrial.

También cuestionó la Resolución General 5490/2024 (prorrogada hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025) que reduce impuestos a importaciones de productos de primera necesidad, incluyendo materias primas y yerba mate elaborada. Según datos del INDEC, en 2024 ingresaron desde Paraguay y Brasil 11,9 millones de kilos de yerba mate canchada y molida, un 80,1% más que en 2023.

Yerba INYM Producción
Noticias relacionadas
ypf: camara de apelaciones de eeuu decidira sobre la entrega de acciones de la petrolera

YPF: Cámara de Apelaciones de EEUU decidirá sobre la entrega de acciones de la petrolera

Estiman que las reservas argentinas deberían ser de US$93.000 millones, las más bajas de la región.

Estiman que las reservas argentinas deberían ser de US$93.000 millones, las más bajas de la región

fentanilo contaminado: ya son 76 las victimas fatales confirmadas

Fentanilo contaminado: ya son 76 las víctimas fatales confirmadas

Se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y hay tres nuevos millonarios en Buenos Aires. 

Quini 6: hay tres nuevos millonarios en Buenos Aires

Ver comentarios

Lo último

Proponen instituir el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Velázquez

Proponen instituir el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Velázquez

La producción de yerba mate cayó un 20,3% en el primer semestre de 2025

La producción de yerba mate cayó un 20,3% en el primer semestre de 2025

Jey Mammón volvió a la televisión tras haber sido cancelado

Jey Mammón volvió a la televisión tras haber sido cancelado

Ultimo Momento
Proponen instituir el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Velázquez

Proponen instituir el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Velázquez

La producción de yerba mate cayó un 20,3% en el primer semestre de 2025

La producción de yerba mate cayó un 20,3% en el primer semestre de 2025

Jey Mammón volvió a la televisión tras haber sido cancelado

Jey Mammón volvió a la televisión tras haber sido cancelado

El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición

El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición

Gabriel Gómez: No creamos situaciones para empatar el partido

Gabriel Gómez: "No creamos situaciones para empatar el partido"

Policiales
Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Ovación
El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

Se viene la Copa del Mundo Femenina de Rugby 2025 con Brasil como único representante de Sudamérica

Se viene la Copa del Mundo Femenina de Rugby 2025 con Brasil como único representante de Sudamérica

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

Mariano Werner: Hemos parado todo el año, es la realidad

Mariano Werner: "Hemos parado todo el año, es la realidad"

La provincia
Entre Ríos: pronostican un martes primaveral pero luego se dará un fuerte descenso de la temperatura

Entre Ríos: pronostican un martes primaveral pero luego se dará un fuerte descenso de la temperatura

Una escuela de Concordia suspendió el almuerzo debido a la falta de recursos

Una escuela de Concordia suspendió el almuerzo debido a la falta de recursos

Diez años de Laudato si, ya sin el Papa, y todo en veremos

Diez años de Laudato si', ya sin el Papa, y todo en veremos

Seguro automotor: la baja de la póliza, una tendencia en alza

Seguro automotor: la baja de la póliza, una tendencia en alza

Paraná: tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Paraná: tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Dejanos tu comentario