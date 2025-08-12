La producción de yerba mate cayó un 20,3% en el primer semestre de 2025.

La crisis de la yerba mate pone en riesgo a los productores por la caída de precios y el aumento de importaciones, alertó el INYM sobre la situación actual.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) advirtió que la cadena productiva yerbatera está "en riesgo" debido a la coyuntura económica y las medidas de desregulación. Según su informe, entre enero y junio de 2025 se procesaron 449,55 millones de kilos de hoja verde, lo que representa una caída del 20,3% respecto al mismo período de 2024.

En cuanto al consumo, el volumen mensual creció un 7% interanual y alcanzó los 21,41 millones de kilos. Sin embargo, todavía se ubica 17,8% por debajo del nivel de noviembre de 2023. En el acumulado del semestre, el consumo interno sumó 138,27 millones de kilos, un 15,7% más que el año pasado, pero levemente por debajo (-0,3%) del registro de 2023.

El INYM alertó sobre el riesgo productivo

Las exportaciones se ubicaron en terreno positivo, con un incremento del 18% respecto al primer semestre de 2024 y del 30,8% frente al promedio 2019-2024. En cambio, las importaciones mostraron una baja del 9,7% interanual, aunque siguen 276,6% por encima del nivel de 2023.

El informe del INYM señala que en junio de este año el productor recibió apenas el 18,9% del precio de venta en góndola. Es decir, 5,5 puntos porcentuales menos que el promedio 2020-2024. En términos reales, el valor de la hoja verde cayó 45,9% entre diciembre de 2023 y junio de 2025, mientras que el precio en góndola retrocedió 31,8% en el mismo período.

"Esto sugiere que el mayor ajuste en la cadena de valor lo sufrió el productor. Acá observamos las asimetrías en la cadena productiva, donde los productores tienen menos poder para fijar precios, especialmente sin el INYM", subrayaron desde el organismo.

El Instituto apuntó directamente contra el DNU 70/2023, la "inacción" del Gobierno y la apertura "indiscriminada" de importaciones como factores que "desbalancean" la cadena yerbatera, caracterizada por la atomización de la producción y la concentración industrial.

También cuestionó la Resolución General 5490/2024 (prorrogada hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025) que reduce impuestos a importaciones de productos de primera necesidad, incluyendo materias primas y yerba mate elaborada. Según datos del INDEC, en 2024 ingresaron desde Paraguay y Brasil 11,9 millones de kilos de yerba mate canchada y molida, un 80,1% más que en 2023.