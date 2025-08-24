La justicia paraguaya autorizó la extradición de Kueider y Guinsel a Argentina.

El fiscal adjunto de Paraguay, Manuel Doldán Bauer, dictaminó que Edgardo Kueider e Iara Guinsel están en condiciones de ser extraditados a Argentina. La opinión será enviada al juez Rolando Duarte, quien decidirá si valida el criterio fiscal. Si lo hace, ambos quedarán en condiciones de ser enviados a la Argentina.

La solicitud de extradición fue planteada por la jueza argentina Sandra Arroyo Salgado, titular del juzgado federal de San Isidro. La magistrada comenzó a investigar a Kueider tras encontrar su nombre vinculado a una causa por pago de coimas, así como por una presentación de un particular sobre la declaración jurada que realizó el ex senador cuando ocupaba ese cargo.

Edgardo Kueider e Iara Guinsel, más cerca de la extradición

Edgardo Kueider e Iara Guinsel.jpeg

El expediente principal se originó a raíz de una denuncia presentada por la empresa Securitas, que, tras realizar una auditoría, detectó que varios de sus gerentes pagaron sobornos para obtener contratos de empresas públicas. Una de estas empresas era Enersa, la distribuidora de electricidad estatal de Entre Ríos. Kueider, en su calidad de representante del Poder Ejecutivo en las asambleas de accionistas de la empresa, fue mencionado en el marco de esta investigación. En un mensaje encontrado en el celular de uno de los implicados, Claudio Tortul, un empresario de Paraná, su nombre apareció como "Cuaider". Tortul, además, es vecino del exlegislador en la torre de lujo Live, una de las zonas más exclusivas de la capital entrerriana.

El fiscal Doldán Bauer consideró que la solicitud de Arroyo Salgado es procedente, dado que la jueza cumplió con todos los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición entre Argentina y Paraguay. Este es el cuarto pedido de extradición realizado por la jueza, y, a diferencia de los tres anteriores que fueron rechazados en Paraguay, este ha sido considerado favorablemente.

En su dictamen, el fiscal paraguayo subrayó que la justicia argentina acompañó la solicitud con resoluciones judiciales firmes, y que el delito que se les imputa a Kueider y Guinsel (el lavado de activos) también es penado en Paraguay. Este cargo se suma a una serie de acusaciones formuladas por Arroyo Salgado contra la pareja y otros involucrados en la investigación.

Sin embargo, la resolución fiscal también planteó que, en caso de que el juez Duarte avale la extradición, antes de su concreción se deberá cumplir con un requisito adicional: Kueider y Guinsel deberán rendir cuentas ante la justicia paraguaya por intentar ingresar al país con más de 200.000 USD. Este caso se encuentra en paralelo, y ambos están acusados de contrabando en grado de tentativa, un delito que podría conllevar una pena de hasta dos años y medio de prisión. El caso fue elevado a juicio el 31 de julio por el juez Humberto Otazú, titular del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos.

El dictamen también aclara que las autoridades argentinas deberán ser notificadas de que Kueider y Guinsel no podrán ser juzgados por delitos distintos a los que motivaron la solicitud de extradición sin el consentimiento previo de Paraguay.

Desde diciembre del año pasado, Kueider y Guinsel se encuentran bajo arresto domiciliario en Asunción, a raíz de la causa por contrabando. Inicialmente, estuvieron en un complejo de departamentos de lujo, pero luego se trasladaron a un dúplex en el Barrio San Vicente. Fue allí donde, a fines de julio, fueron detenidos por personal de Interpol Paraguay debido al pedido de extradición. En su comparecencia ante el juez Duarte, ambos se negaron a acogerse al proceso simplificado, que habría implicado su inmediato traslado a Argentina. Como resultado, se abrió un juicio de extradición, manteniéndose su arresto domiciliario y la obligación de usar tobilleras electrónicas.