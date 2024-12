La Justicia argentina pidió por el gendarme al régimen de Nicolás Maduro

El habeas corpus, emitido el pasado fin de semana por la Cámara Federal de Mendoza, exhorta al régimen chavista a informar de manera inmediata sobre los motivos de la detención de Gallo, el lugar donde se encuentra, y a presentar físicamente o por medios telemáticos al gendarme argentino ante una autoridad judicial para que pueda recibir asesoramiento legal y establecer contacto con su familia. Asimismo, el fallo insta a Venezuela a cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Castiñeira también señaló que, aunque ningún tribunal argentino puede obligar al Estado venezolano debido a los límites de la soberanía territorial, la decisión tomada tiene pleno sustento jurídico en el ámbito internacional. “No tengan la menor duda de que este acto tiene plena validez ante tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso la Corte Penal Internacional”, enfatizó.

Un caso con graves implicancias internacionales

El caso de Nahuel Agustín Gallo ha generado preocupación tanto en Argentina como a nivel internacional. El gendarme fue detenido el 8 de diciembre por fuerzas chavistas cuando ingresaba desde Colombia por el puente internacional de Táchira. Según sus familiares, el objetivo de su viaje era visitar a su esposa y su hijo de dos años. Sin embargo, nunca llegó a encontrarse con ellos y fue acusado por el régimen venezolano de estar involucrado en supuestos “planes terroristas”.

Desde su detención, el paradero de Gallo sigue siendo incierto. El único reconocimiento oficial provino de Diosdado Cabello, uno de los principales referentes del chavismo, quien confirmó que el argentino estaba bajo custodia del régimen. Organismos internacionales han denunciado situaciones similares, con ciudadanos de diversas nacionalidades detenidos sin garantías legales, lo que refuerza las sospechas de que el régimen podría utilizarlos como piezas de negociación política.

“La posición del gobierno de Venezuela es insostenible jurídicamente ante cualquier organismo de derechos humanos”, sostuvo Castiñeira en sus declaraciones, y añadió: “El primer derecho humano esencial reconocido por todos los tratados internacionales es el derecho a la vida y a la libertad. Tener a una persona detenida, sin saber en qué condiciones está, sin contacto con su familia, es una violación flagrante de derechos fundamentales”.

“Nosotros antes de resolver emitimos un oficio a Interpol, emitimos oficio a Cancillería para ver en qué situaciones estaba, qué se podía informar. No hay ningún dato, no hay respuesta de ninguna manera. Es más, no sabemos si está vivo”, resaltó Castiñeira de Dios, según reprodujo Infobae.

maduro navidad.jpg

Críticas al sistema judicial venezolano

En su fallo, la Cámara Federal de Mendoza también instruyó la apertura de una causa penal para investigar la posible comisión del delito de desaparición forzada en perjuicio de Nahuel Gallo. Este es un delito de extrema gravedad en el derecho internacional, ampliamente condenado en instrumentos como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Castiñeira también aprovechó la ocasión para cuestionar la independencia del sistema judicial venezolano, que, según denuncias de organismos internacionales, se encuentra bajo una fuerte injerencia estatal. “Uno de los elementos esenciales que debe tener un sistema judicial en cualquier país del mundo es la independencia. Pero cuando esta independencia está en duda, siempre es más garantía que una persona esté a disposición de un magistrado y no en un cuartel militar”, aseguró.

El presidente de la Cámara Federal de Mendoza enfatizó que la intervención judicial argentina representa un acto sólido en términos jurídicos, con una seriedad que lo distingue de un pedido diplomático. “Un fallo de un tribunal de alzada tiene ante los tribunales internacionales la seriedad que el caso requiere, mucho más que un simple pedido de cancillería. Es indiscutible jurídicamente en cualquier tribunal internacional”, explicó.

Castiñeira también subrayó que, además de instar al régimen chavista a cumplir con sus obligaciones internacionales, el fallo judicial busca garantizar que Gallo tenga acceso al debido proceso, al asesoramiento jurídico y al contacto con su familia, derechos fundamentales reconocidos universalmente.