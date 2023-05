La CGT criticó a todos menos al Gobierno y pidió el voto para el peronismo

El triunviro Carlos Acuña (estaciones de servicio), cotitular de la CGT, apuntó, sin nombrarlo, a Horacio Rodríguez Larreta, que habló de impulsar una reforma laboral si llega a la Casa Rosada: “No puede ser que el eje de la campaña sea la reforma laboral porque los que la proponen no saben lo que es un convenio colectivo de trabajo porque nunca laburaron”. fustigó el gremialista.

Sin embargo, el dirigente cegetista planteó “bajar la jornada laboral de 8 horas a 6 para que en lugar de que haya tres puestos de trabajo pasen a ser cuatro. Eso sí lo aceptamos”, dijo.

Acto CGT Dia del Trabajador.jpg Télam

En el acto se leyó el documento de la central obrera, titulado "Estamos a tiempo", que llamó a toda la clase dirigente a "reflexionar" a 40 años de la recuperación democrática y defendió el rol sindical en la economía. "Es falso e intencional afirmar que los convenios colectivos son anacrónicos. En su dinámica está el espacio razonable de acuerdo y evolución de las condiciones de trabajo y producción. Hay que debatir la reducción de la jornada laboral para estimular el empleo y distribuir el capital", considera el texto.

Sin responsabilizar al gobierno del Frente de Todos, la CGT pidió atender de forma urgente "las necesidades de vastos sectores sumergidos en la pobreza y la exclusión", y sostuvo que las soluciones presentes y futuras requieren del denominador común de "un gran acuerdo político, económico y social que promueva una alianza entre la producción y el trabajo".

Al hablar del costo de vida explicó "la escalada de pérdida del poder adquisitivo salarial y de distorsión de precios" como "efecto de la inflación y de la apropiación de rentas extraordinarias por parte de los grupos concentrados".

Y llamó la atención contra el fenómeno de los libertarios y Javier Milei a la cabeza. "El descontento es el terreno fértil para la aparición de emergentes antisistema que pretenden capitalizarlo, con lo que arriesgan la vigencia de un sistema democrático pleno", advirtieron.

LEER MÁS: Tecnología para trabajar menos y mejor

También apuntaron contra Juntos por el Cambio al condenaron "la irresponsabilidad con la que se contrajo el endeudamiento del Estado" durante el gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos, "cuyas consecuencias son muy gravosas". Y definió como "urgente una rediscusión de plazos y pautas en las condiciones de los servicios de la deuda comprometidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

Al hablar en el acto el titular del gremio de sanidad (ATSA) y triunviro de la central, Héctor Daer, responsabilizó por la inflación a "vivos se aprovechan luego de la guerra en Europa y la actual sequía e inflación en la Argentina, y se dedican a remarcar". Sostuvo en referencia a Macri y Milei que "son irresponsables que quieren dinamitar todo o un poco" y los acusó de ofrecer "recetas y salidas a partir del empobrecimiento de los argentinos".

Para rematar, al referirse a las elecciones de este año, Daer llamó a "militar el triunfo del peronismo y a concientizar para que "nadie vote a quienes atentan contra sus intereses", y convocó a "no darle un tranco de ventaja a la derecha, que procura arrebatar todos los derechos".

"La CGT se siente cerca de todos los peronistas pero hay que cuidarse sobre ciertas propuestas irresponsables de la oposición", definió Daer.

Faltazos

La convocatoria tuvo ausencias significativas del kirchnerismo, como la del cotitular de la central, el camionero Pablo Moyano -en su lugar asistió su padre, Hugo Moyano- y del jefe del gremio docente UDA y secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero. Otro fue el caso del secretario de Relaciones Internacionales y titular del gremio de la construcción (Uocra), Gerardo Martínez, quien no participó por problemas de salud.

Moyano.jpg Télam

Los sindicalistas hablaron desde un escenario levantado en el campo de juego de Defensores de Belgrano, en el barrio porteño de Núñez, ante unos 20 mil trabajadores y militantes gremiales, quienes colmaron el lugar con banderas de la Uocra, informáticos, Luz y Fuerza, universitarios de la Fatun, del espectáculo público (Sutep), estatales de UPCN, aeronavegantes, vidrio, petroleros, camioneros, de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y de la industria naval.

El saludo de Massa

El ministro de Economía, Sergio Massa, envió un mensaje que no llegó a ser leído en el escenario sino que circuló luego entre la dirigencia y la prensa, en el que se disculpó por no asistir al acto debido a su viaje a Brasil junto al presidente Alberto Fernández. "Me hubiese gustado mucho acompañar a los trabajadores en este día para transmitirles mi compromiso de trabajar juntos en la estabilización de la economía y la recuperación de los salarios", manifestó el funcionario.

Massa puntualizó que "no va a faltar oportunidad para otro encuentro para compartir juntos el debate sobre el futuro del trabajo en un mundo que nos sorprende todos los días".