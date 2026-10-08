Airbag vuelve al Monumental con El Club de la Pelea II Airbag anunció un nuevo show en el Estadio River Plate. La presentación será el sábado 31 de octubre 8 de octubre 2026 · 18:34hs

Harlem Shows

Airbag volverá a encontrarse con su público en uno de los escenarios más importantes del país, en una fecha que se suma a la intensa agenda de la banda. El grupo integrado por los hermanos Patricio, Gastón y Guido Sardelli continúa consolidando su recorrido por grandes escenarios.

El Club de la Pelea II Airbag vuelve al Monumental La venta tendrá una instancia de preventa exclusiva para clientes BBVA, que comenzará el martes 13 de octubre a las 12. Durante esta etapa se podrá acceder a hasta seis cuotas sin interés.