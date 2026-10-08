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Airbag vuelve al Monumental con El Club de la Pelea II

Airbag anunció un nuevo show en el Estadio River Plate. La presentación será el sábado 31 de octubre

8 de octubre 2026 · 18:34hs
Airbag vuelve al Monumental con El Club de la Pelea II

Harlem Shows

Airbag volverá a encontrarse con su público en uno de los escenarios más importantes del país, en una fecha que se suma a la intensa agenda de la banda. El grupo integrado por los hermanos Patricio, Gastón y Guido Sardelli continúa consolidando su recorrido por grandes escenarios.

El Club de la Pelea II Airbag vuelve al Monumental

La venta tendrá una instancia de preventa exclusiva para clientes BBVA, que comenzará el martes 13 de octubre a las 12. Durante esta etapa se podrá acceder a hasta seis cuotas sin interés.

La venta general se habilitará el miércoles 14 de octubre a las 12, con todos los medios de pago disponibles. Tanto la preventa como la venta general se realizarán a través de la plataforma All Access.

LEER MÁS: Todo lo que se puede hacer en Paraná este fin de semana

Airbag Monumental Show
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