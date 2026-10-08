La Municipalidad de Paraná continúa durante octubre con el operativo de castración, desparasitación y vacunación antirrábica para perros y gatos. Tras las jornadas realizadas el 1 y 2 de octubre en la Vecinal Villa Sarmiento, el servicio llegará a otros cinco sectores de la ciudad.
Castración y vacunación antirrábica: el operativo municipal llega a cinco barrios de Paraná
La Municipalidad de Paraná continuará durante octubre con jornadas gratuitas de castración, desparasitación y vacunación antirrábica para perros y gatos.
La iniciativa tiene como objetivo acercar prestaciones veterinarias gratuitas a distintos barrios y facilitar el acceso de los vecinos a servicios vinculados con el cuidado y la salud animal.
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Una política de cuidado animal
La secretaria de Salud, Claudia Enrique, destacó la importancia de sostener estas acciones en los barrios y señaló que el cuidado y el bienestar animal forman parte de una política que busca acercar los servicios municipales a la comunidad.
En ese sentido, remarcó que la tenencia responsable implica garantizar la alimentación, la atención veterinaria, la vacunación y los controles periódicos de perros y gatos.
“La castración y la vacunación antirrábica son herramientas fundamentales de prevención que contribuyen tanto al cuidado de perros y gatos como a la protección de la salud pública”, sostuvo Enrique.
Por su parte, la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, explicó que el objetivo es facilitar el acceso a la atención veterinaria básica cerca de los hogares. Para ello, se organiza un cronograma mensual que recorre barrios y espacios comunitarios.
Turnos y prioridad para los vecinos
Desde el municipio indicaron que tienen prioridad los residentes de la zona donde se desarrolla cada jornada y las personas que hayan obtenido previamente su turno a través de la plataforma Mi Paraná.
El operativo contempla prestaciones gratuitas de castración, desparasitación y vacunación antirrábica para perros y gatos.
Cronograma de octubre
Luego de las jornadas realizadas en la Vecinal Villa Sarmiento, el operativo continuará en los siguientes lugares:
- Del 5 al 9 de octubre: Barrio Capibá, en Plaza Néstor Kirchner, calle 926 entre 939 y Gobernador Faustino Parera.
- Del 13 al 16 de octubre: Barrio Mariano Moreno, en la zona de Monseñor Dobler y Lavalleja.
- Del 19 al 21 de octubre: Centro de Atención Primaria de la Salud La Milagrosa, en Francia y Las Magnolias.
- 22 y 23 de octubre: Vecinal San Cayetano, en Los Constituyentes y Padre Corona.
- Del 26 al 30 de octubre: Parque Gazzano, sobre avenida Pedro Zanni, entre Leopoldo Herrera y Gobernador Eduardo Tibiletti.