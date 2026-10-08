La Municipalidad de Paraná continuará durante octubre con jornadas gratuitas de castración, desparasitación y vacunación antirrábica para perros y gatos.

Castración y vacunación antirrábica: el operativo municipal llega a cinco barrios de Paraná.

La Municipalidad de Paraná continúa durante octubre con el operativo de castración, desparasitación y vacunación antirrábica para perros y gatos. Tras las jornadas realizadas el 1 y 2 de octubre en la Vecinal Villa Sarmiento, el servicio llegará a otros cinco sectores de la ciudad.

La iniciativa tiene como objetivo acercar prestaciones veterinarias gratuitas a distintos barrios y facilitar el acceso de los vecinos a servicios vinculados con el cuidado y la salud animal.

Una política de cuidado animal

La secretaria de Salud, Claudia Enrique, destacó la importancia de sostener estas acciones en los barrios y señaló que el cuidado y el bienestar animal forman parte de una política que busca acercar los servicios municipales a la comunidad.

En ese sentido, remarcó que la tenencia responsable implica garantizar la alimentación, la atención veterinaria, la vacunación y los controles periódicos de perros y gatos.

“La castración y la vacunación antirrábica son herramientas fundamentales de prevención que contribuyen tanto al cuidado de perros y gatos como a la protección de la salud pública”, sostuvo Enrique.

Por su parte, la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, explicó que el objetivo es facilitar el acceso a la atención veterinaria básica cerca de los hogares. Para ello, se organiza un cronograma mensual que recorre barrios y espacios comunitarios.

Turnos y prioridad para los vecinos

Desde el municipio indicaron que tienen prioridad los residentes de la zona donde se desarrolla cada jornada y las personas que hayan obtenido previamente su turno a través de la plataforma Mi Paraná.

El operativo contempla prestaciones gratuitas de castración, desparasitación y vacunación antirrábica para perros y gatos.

Cronograma de octubre

Luego de las jornadas realizadas en la Vecinal Villa Sarmiento, el operativo continuará en los siguientes lugares: