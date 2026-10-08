La CAME presentó al Papa un documento que plantea los avances del Gobierno y reclama medidas para impulsar el consumo, el financiamiento y el empleo.

Came entregó a León XIV un documento con demandas para las pymes argentinas.

En el marco de una audiencia general en el Vaticano, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab, le entregó al papa León XIV un documento institucional sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas argentinas y sus principales demandas.

El escrito plantea una evaluación de la coyuntura actual y distingue entre los avances que la entidad atribuye al Gobierno nacional y los desafíos que, según Came, aún permanecen para el sector.

La organización empresaria destacó la estabilidad, la previsibilidad, la baja de la inflación y una mayor apertura para que las pymes puedan acceder a nuevos mercados. Al mismo tiempo, reclamó medidas para dinamizar el consumo interno, reducir la presión impositiva en los distintos niveles del Estado, facilitar el financiamiento productivo y disminuir los costos operativos.

Los cinco compromisos

Además del diagnóstico, Came propuso impulsar una mesa plural y federal con cinco compromisos orientados a transformar la estabilidad económica en mayor inversión, producción y empleo formal.

Uno de los ejes es la formalización laboral, mediante la simplificación y coordinación de obligaciones para ampliar la cantidad de empresas y trabajadores registrados.

También planteó avanzar en capacitación, con la articulación entre empresas, sindicatos, universidades e Iglesia para desarrollar nuevas habilidades.

En materia de financiamiento, la entidad propuso orientar los instrumentos disponibles hacia la inversión productiva, la innovación y las primeras exportaciones.

El cuarto compromiso apunta al desarrollo territorial, con prioridad para las cadenas regionales y la infraestructura necesaria para agregar valor en origen.

Por último, Came propuso fortalecer el diálogo social, mediante la institucionalización de encuentros periódicos basados en datos y orientados a la búsqueda del bien común.

El mensaje de Diab

Luego de la audiencia, Diab destacó el valor del mensaje social de la Iglesia y sostuvo que las pymes representan “la voz federal de la producción nacional”.

“No pedimos privilegios: necesitamos reglas claras, acceso razonable al financiamiento y condiciones que nos permitan competir en igualdad de condiciones”, afirmó el titular de Came.

El dirigente rosarino, que además se desempeña como cónsul honorario de Brasil, expresó también la adhesión de la entidad a la encíclica papal Magnífica Humanitas.

Diálogo con la Iglesia y el Estado

Came reúne a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones empresarias de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

A través de la presentación ante León XIV, la entidad busca dar continuidad al diálogo con la Iglesia argentina y con los distintos niveles del Estado, además de promover políticas públicas orientadas al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

Según la organización, las pymes constituyen un componente central del empleo registrado y de la actividad productiva del país.