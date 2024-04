Juan Manzur declaró en el juicio por abuso contra José Alperovich

"A ella la vi un par de veces", indicó Manzur, "tengo un recuerdo vago en la actualidad. Una o dos veces la vi en Casa de Gobierno y otra en el departamento que José Alperovich tenía o tiene en Capital Federal. Entre ellos había una situación normal, no vi nada que me haya llamado la atención".

José Alperovich abuso sexual 2.jpg

Por otro lado, al ser preguntado si estaba en conocimiento de los delitos que se le acusan al ex diputado nacional, manifestó: "Sé de qué se lo está acusando, pero no el trasfondo. Me enteré por los medios periodísticos, esto fue de público conocimiento. Ni bien salió la denuncia fue de mucha notoriedad". No obstante, indicó no estar al tanto de la situación actual de la denunciante.

La denuncia hacia José Alperovich

A finales de 2019 la sobrina y ex asistente personal de Alperovich radicó una denuncia por abuso sexual y publicó una carta abierta al entonces senador. "No quería que me besara, lo hacía igual, no quería que me manoseara y lo hacía igual. No quería que me penetrara, lo hacía igual", había expresado la denunciante. La defensa del político está a cargo del estudio jurídico que encabeza el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y, en caso de ser encontrado culpable, Alperovich podría enfrentar una pena de hasta 15 años de cárcel.

alperovich-01.jpg

El también exgobernador de Tucumán deberá responder ante tres hechos de abuso sexual, dos en grado de tentativa, así como seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal que habrían ocurrido entre 2017 y 2018 en la provincia de Buenos Aires y también en Tucumán.

De acuerdo a la Fiscalía, Alperovich "abusó de una relación de dependencia, poder y autoridad" para perpetrar los delitos de los que se le acusa. Asimismo, en el expediente, se encuentran pericias psicológicas que ratifican que la denunciante "sufre secuelas traumáticos y daños psíquicos compatibles con violencia sexual".