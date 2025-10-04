Uno Entre Rios | El País | José Luis Espert

José Luis Espert mantendrá su candidatura: "Agradezco el apoyo del presidente"

José Luis Espert, candidato a diputado nacional, contó que él le pidió a Javier Milei reunirse en Olivos. Además, afirmó que la está pasando “muy mal”.

4 de octubre 2025 · 22:30hs
José Luis Espert confirmó que mantendrá su candidatura. 

El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, reiteró que mantendrá su postulación, agradeció el apoyo que recibió del presidente Javier Milei.

Además, admitió que la está pasando “muy mal” por las acusaciones que lo vinculan con Fred Machado, un argentino con pedido de extradición de los Estados Unidos en una causa por narcotráfico.

Ante la presión de oposición el diputado José Luis Espert presentó la renuncia a la presidencia de la comisión de Presupuesto con una carta a Martín Menem

José Luis Espert también renunció a la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

Nadia Burgos, habló de Javier Milei y de José Luis Espert. La candidata del MST reclamó a Cancillería por la liberación de los argentinos de la Flotilla Sumud 

Nadia Burgos: "Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir"

LEER MÁS: Espert reconoció haber recibido u$s200.000 de empresas ligadas a Fred Machado, pero no baja su candidatura

Las declaraciones de José Luis Espert

En una extensa entrevista con Radio Mitre, Espert también se quebró en varias oportunidades, aunque dijo que su “lado B” lo mantiene con fuerzas para seguir en carrera para renovar su banca en la Cámara baja.

“De ninguna manera he pensado en renunciar y mucho menos, y lo agradezco públicamente al presidente, con el apoyo que el presidente me ha brindado”, sostuvo.

El economista contó que fue él quien le pidió al Presidente el encuentro que mantuvieron el viernes en la Quinta de Olivos.

Además, negó que esa charla haya sido para presentarle su renuncia a la candidatura. “Estuve con el presidente, sí, pero nunca pensé en renunciar. Tampoco él sugirió nada por el estilo, sino todo lo contrario”, sostuvo. “Jamás, jamás”, insistió Espert cuando se le preguntó si el Presidente le había sugerido dejar la candidatura.

“Estoy totalmente convencido (de continuar). Y además convencido que voy a demostrar la infamia que es esta denuncia y los hechos de parte de este impresentable de Grabois”, subrayó.

Otras declaraciones

Desde el inicio de la entrevista, Espert se mostró dolido y se quebró en varias oportunidades. “La estoy pasando muy mal. Un momento muy angustiante. Al mismo tiempo, con mucha bronca, con mucha irritación, con muchas sensaciones muy mezcladas”, dijo en el inicio.

“Solo por haber estado un año dedicado a la política, que fue en 2019. O sea, después de 40 años de decir lo mismo todos los días sobre las ideas de la libertad, había decidido plantearme la idea de hacer política. Hago política y groseramente en un par de años era narco. Entonces, la verdad que cuando yo recuerdo eso, eh, no puedo creer lo que, lo que, lo que te puede hacer la política. Y también siento bronca contra esta basura de Grabois”, agregó al borde de las lágrimas.

Espert estuvo el viernes en la Quinta de Olivos, un rato después de que Javier Milei se reuniera con el expresidente Mauricio Macri. El diputado aseguró hoy que el mandatario le brindó todo su apoyo en ese encuentro, del que dio algunos detalles.

También fue consultado Espert sobre los varios pedidos de explicaciones que surgieron desde el Gobierno, como los que realizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El diputado dijo que le parecen “razonables” esos pedidos, y que por eso salió a hablar públicamente.

De todas maneras, evitó hablar de sus vínculos con los ministros, pero afirmó: “Con el respaldo del Presidente para mí es suficiente para continuar con la pelea por las ideas de la libertad en la provincia de Buenos Aires”.

Su vínculo con Fred Machado

En la entrevista que duró alrededor de 50 minutos, Espert volvió a dar detalles de su vínculo con Fred Machado, el empresario detenido por narcotráfico. Si bien volvió a contar que lo conoció durante su campaña presidencial de 2019, dijo que dejó de tener contacto cuando se enteró de las acusaciones.

“¿Cómo voy a aceptar que me dé una mano, que me acompañe y que me dé un abrazo un narco? Para el narco es cárcel o bala. No es ayudar a un candidato a presidente en su campaña. No, ni idea tenía, ni idea. Por eso, cuando esto se descubre en el 2021, la verdad que entré en pánico directamente. Porque te repito, yo pasé a ser doctor en Economía con 10, ya de grande, a narco, una cosa de locos. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer", dijo.

Además, insistió en varias oportunidades con que cuando él tuvo vínculos con Machado, el empresario “no era narco”.

Asimismo, reiteró que el cobro de los 200 mil dólares fueron por un trabajo que le fue encargado por la empresa Minas del Pueblo, de Guatemala, propiedad de Machado, que lo contrata para un trabajo de reestructuración de deuda.

“Sí, firmé ese contrato en el 2019, antes de ser candidato a presidente, y cobré parte de ese contrato en el año 2020. Después se interrumpieron los pagos por la cuarentena, porque yo debería haber viajado y no viajé por la cuarentena a Guatemala y después cuando me entero que es narco, chau, andá a cagar, ni en pedo te cobro un mango más”, detalló.

José Luis Espert candidatura Presidente Javier Milei Olivos Elecciones 2025
La primera superluna del año se verá en la noche de este lunes

Autos eléctricos e híbridos: importarán 50.000 unidades

Anmat prohibió la venta de una lavandina y productos para el alisado del cabello

La primera superluna del año se verá en la noche de este lunes

Autos eléctricos e híbridos: importarán 50.000 unidades

Anmat prohibió la venta de una lavandina y productos para el alisado del cabello

Flotilla Internacional Sumud: Israel liberó a Greta Thunberg

La producción automotriz creció 5,8% en septiembre

Búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla: un auto abandonado, un allanamiento y un detenido

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Hallan en Santa Elena el auto buscado por un choque mortal en La Paz: un hombre fue detenido

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Entradas para el TC en Paraná: los precios van desde los $45.000

Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur 2026

Nadia Burgos: Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir

Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná

Concepción del Uruguay: piden colaboración para reconstruir hogar de jubilado afectado por el temporal

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Santa Elena: desmantelan la sucursal del Banco Nación que estaba lista para funcionar tras 20 años de espera

