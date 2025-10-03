Uno Entre Rios | El País | Espert

Espert reconoció haber recibido u$s200.000 de empresas ligadas a Fred Machado, pero no baja su candidatura

El diputado libertario José Luis Espert explicó que la transferencia de una firma vinculada a Fred Machado fue debidamente registrada en su momento.

3 de octubre 2025 · 07:27hs
Espert reconoció haber recibido u$s200.000 de empresas ligadas a Fred Machado, pero no baja su candidatura

Luego de que se conocieran documentos oficiales del Bank of America que dan cuenta de una transferencia por u$s200.000 proveniente de empresas de Fred Machado, el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, reconoció haber recibido el dinero, aunque, en su defensa, argumentó que el giro fue declarado en su momento. Durante el día circularon versiones que indicaban una baja de su candidatura, finalmente continuará en carrera para octubre.

El candidato libertario grabó y publicó en redes sociales un video, que contó con la supervisión de Casa Rosada, en el que admitió la información que consta en los registros de la causa judicial que se lleva adelante en Texas, EEUU, en los que se da cuenta del envío de dinero desde compañías afines al empresario argentino acusado por narcotráfico a manos del economista.

El diputado afirmó que son "asuntos de la actividad privada" y que "no se trató de un pago del señor Machado sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales", aunque, también reconoció que la firma está "vinculada" a Machado. La firma, de la cual no hizo mención, conforma el entramado societario del acusado por EEUU.

"A comienzos de 2019, Fred Machado me propuso presentar mi libro La sociedad cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política“, comenzó.

El video en el que Espert agradece a Machado en 2019

Luego afirmó que “en ese momento, las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista".

En cuanto a los fondos, señaló cuatro puntos. “Quiero dejar claro: uno, los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. Dos, jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. Tres, jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito. Cuatro, los trabajos por los que cobré fueron solo preparatorios o de mi investigación propia. Quinto, puedo haber pecado ingenuo, pero delincuente, jamás”.

Respecto a las denuncias de la oposición aseguró que es una "campaña sucia" que "inventaron hace cuatro años" y "que hoy repiten". "Grabois volvió a levantar los mismos argumentos y encima ahora se mete con mi familia. La usa como supuesta prueba de mi crecimiento patrimonial. Les cuento que en 2018 falleció mi padre. Junto con mis hermanos, heredamos en Pergamino el campo que él trabajó toda su vida. Es por eso que en los años siguientes mi patrimonio crece, porque empecé a cobrar un dinero que antes no tenía”, se defendió.

Tras el mensaje de Espert, el presidente Javier Milei salió en su defensa una vez más y volvió a señalar que las denuncias son parte de una "burda e inmunda operación".

Javier Milei presentó el nuevo Código Penal en la cárcel de Ezeiza, fue junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Javier Milei presentó el nuevo Código Penal: "Necesitamos tolerancia cero"

El Senado rechazó los vetos presidenciales en Garrahan y universidades.

El Senado rechazó los vetosa la financiación de  universidades y del Garrahan

La canasta básica de los jubilados trepó 26% en seis meses y ya supera el $1.500.000. 

Jubilados: la canasta básica trepó 26% en seis meses y ya supera el $1.500.000

Guillermo Francos estuvo cerca de seis horas en la Cámara de Diputados.

Ley de Emergencia en Discapacidad: habilitan declaración contra Guillermo Francos

