Los entrerrianos aceleran en los caminos puntanos

La séptima fecha del año de Rally Argentino se lleva a cabo en un terruño clásico en la historia de la categoría: la provincia de San Luis, donde habrá dos representantes entrerrianos. Pues es una cita ineludible e infaltable en cada temporada, y acompaña al certamen en todas las temporadas, desde su nacimiento mismo.

De hecho, inclusive es allí donde se considera que se disputó la primera carrera válida por tal certamen, hace más de 40 años atrás Así entonces, para este fin de semana, se plantea un evento que tendrá como epicentro a la pintoresca y turística localidad de Potrero de los Funes. Allí, en el sitio donde se emplazaban los boxes del recordado autódromo semipermanente que rodeaba al lago del lugar, se emplaza el parque de asistencia para los equipos y sus respectivos autos, así como que también en ese espacio se llevará a cabo la ceremonia de premiación de ganadores e integrantes del podio, una vez concluida la carrera el próximo domingo.

Por lo tanto, y debido a las características geográficas y topográficas de la zona que rodean a Potrero de los Funes, se avecina una carrera que tendrá caminos característicos de serranías puntanas, y que recorrerá lugares muy reconocidos por sus cualidades turísticas, como lo son la zona de Trapiche, La Carolina, la ciudad de La Punta, entre otros.

Todo este contexto ha generado atracción a múltiples protagonistas, por lo cual, a esta séptima fecha del año se hacen presentes 41 tripulaciones y, entre todas ellas, hay dos entrerrianas. Pues se produce, una vez más, las participaciones de Victorio Ballay (Citroën) y Nadia Cutro (Toyota), siempre dentro de la clase RC-MR; es decir, los autos de especificación Maxi Rally Turbo.

Mientras tanto, algo de acción ya se pudo apreciar en la jornada del viernes puesto que se disputó el shakedown, el tramo no oficial y que se utiliza como última posibilidad de prueba de cara al inicio de la competencia real. Allí, en un segmento de velocidad que se disputó en las afueras de La Punta, tuvo el dominio de Federico Villagra (Hyundai) en los registros generales. Pero, en el caso de los entrerrianos, se ubicaron muy cerca entre sí, siendo cuarta Cutro y quinto Ballay; siempre dentro de la divisional RC-MR.

La hoja de ruta de este sábado en San Luis

No obstante, la actividad oficial comenzará este sábado, con un recorrido que comprenderá dos pasos (uno por la mañana y otro por la tarde) de las especiales de: Paso del Rey–Inti Huasi (14,30 km.), Ruta 10–Cañada Honda (9,17 km.) y La Arenilla–Paso del Rey (11,37 km.), iniciando todo a las 8:03 hs. Mientras tanto, el cierre de la jornada será con el súper especial Ejército Argentino (1,82 km.) a las 15:51 hs.

Producción periodística: Lisandro Trucco