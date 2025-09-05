Uno Entre Rios | Ovación | Entrerrianos

Los entrerrianos aceleran en los caminos puntanos

Los entrerrianos Nadia Cutro y Victorio Ballay son los concurrentes provinciales en una nueva ronda en San Luis. Este sábado habrá siete especiales.

5 de septiembre 2025 · 19:55hs
Nadia Cutro se mostró veloz en la previa al inicio de la actividad oficial en la provincia de San Luis.

Nadia Cutro se mostró veloz en la previa al inicio de la actividad oficial en la provincia de San Luis.

La séptima fecha del año de Rally Argentino se lleva a cabo en un terruño clásico en la historia de la categoría: la provincia de San Luis, donde habrá dos representantes entrerrianos. Pues es una cita ineludible e infaltable en cada temporada, y acompaña al certamen en todas las temporadas, desde su nacimiento mismo.

Nadia Cutro
Los entrerrianos van por todo a San Luis.

Los entrerrianos van por todo a San Luis.

De hecho, inclusive es allí donde se considera que se disputó la primera carrera válida por tal certamen, hace más de 40 años atrás Así entonces, para este fin de semana, se plantea un evento que tendrá como epicentro a la pintoresca y turística localidad de Potrero de los Funes. Allí, en el sitio donde se emplazaban los boxes del recordado autódromo semipermanente que rodeaba al lago del lugar, se emplaza el parque de asistencia para los equipos y sus respectivos autos, así como que también en ese espacio se llevará a cabo la ceremonia de premiación de ganadores e integrantes del podio, una vez concluida la carrera el próximo domingo.

La APB participará con dos elencos en el Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15.

Paraná será la sede del Campeonato Entrerriano de Seleccionas Masculinas U15

La Selección Argentina tuvo una tarde relajada en Ezeiza. Pero con trabajos.

La Selección Argentina ya puso el foco en Ecuador

Por lo tanto, y debido a las características geográficas y topográficas de la zona que rodean a Potrero de los Funes, se avecina una carrera que tendrá caminos característicos de serranías puntanas, y que recorrerá lugares muy reconocidos por sus cualidades turísticas, como lo son la zona de Trapiche, La Carolina, la ciudad de La Punta, entre otros.

Todo este contexto ha generado atracción a múltiples protagonistas, por lo cual, a esta séptima fecha del año se hacen presentes 41 tripulaciones y, entre todas ellas, hay dos entrerrianas. Pues se produce, una vez más, las participaciones de Victorio Ballay (Citroën) y Nadia Cutro (Toyota), siempre dentro de la clase RC-MR; es decir, los autos de especificación Maxi Rally Turbo.

Mientras tanto, algo de acción ya se pudo apreciar en la jornada del viernes puesto que se disputó el shakedown, el tramo no oficial y que se utiliza como última posibilidad de prueba de cara al inicio de la competencia real. Allí, en un segmento de velocidad que se disputó en las afueras de La Punta, tuvo el dominio de Federico Villagra (Hyundai) en los registros generales. Pero, en el caso de los entrerrianos, se ubicaron muy cerca entre sí, siendo cuarta Cutro y quinto Ballay; siempre dentro de la divisional RC-MR.

La hoja de ruta de este sábado en San Luis

No obstante, la actividad oficial comenzará este sábado, con un recorrido que comprenderá dos pasos (uno por la mañana y otro por la tarde) de las especiales de: Paso del Rey–Inti Huasi (14,30 km.), Ruta 10–Cañada Honda (9,17 km.) y La Arenilla–Paso del Rey (11,37 km.), iniciando todo a las 8:03 hs. Mientras tanto, el cierre de la jornada será con el súper especial Ejército Argentino (1,82 km.) a las 15:51 hs.

Producción periodística: Lisandro Trucco

Entrerrianos San Luis Rally Argentino
Noticias relacionadas
El piloto argentino buscará mejorar en la práctica tres para llegar mejor parado a la clasificación.

Franco Colapinto disconforme con el Alpine en Monza

Miguel Ángel Russo recibió el alta.

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y dejó la clínica

Independiente vs. Conmebol: exige retirar sus trofeos y objetos históricos del museo.

Independiente vs. Conmebol: exige retirar sus trofeos y objetos históricos del museo

Jesús Simón, de Tilcara al Pasek Belenos para liderar la temporada 2025/26.

Jesús Simón, de Tilcara al Pasek Belenos para liderar la temporada 2025/26

Ver comentarios

Lo último

Paraná será la sede del Campeonato Entrerriano de Seleccionas Masculinas U15

Paraná será la sede del Campeonato Entrerriano de Seleccionas Masculinas U15

Luis Caputo ratificó el rumbo económico: Solo vamos a acelerar, como quiere la gente

Luis Caputo ratificó el rumbo económico: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente"

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Ultimo Momento
Paraná será la sede del Campeonato Entrerriano de Seleccionas Masculinas U15

Paraná será la sede del Campeonato Entrerriano de Seleccionas Masculinas U15

Luis Caputo ratificó el rumbo económico: Solo vamos a acelerar, como quiere la gente

Luis Caputo ratificó el rumbo económico: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente"

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Turismo: Entre Ríos respaldó la planificación de feriados

Turismo: Entre Ríos respaldó la planificación de feriados

La Selección Argentina ya puso el foco en Ecuador

La Selección Argentina ya puso el foco en Ecuador

Policiales
Villaguay: acusado de abuso sexual fue declarado no culpable

Villaguay: acusado de abuso sexual fue declarado no culpable

Rescataron a un hombre tras chocar contra un caballo en Ruta 18

Rescataron a un hombre tras chocar contra un caballo en Ruta 18

Un camionero murió en un choque en la Ruta 14, cerca de Gualeguaychú

Un camionero murió en un choque en la Ruta 14, cerca de Gualeguaychú

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Ovación
La Selección Argentina ya puso el foco en Ecuador

La Selección Argentina ya puso el foco en Ecuador

Los entrerrianos aceleran en los caminos puntanos

Los entrerrianos aceleran en los caminos puntanos

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y dejó la clínica

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y dejó la clínica

Jesús Simón, de Tilcara al Pasek Belenos para liderar la temporada 2025/26

Jesús Simón, de Tilcara al Pasek Belenos para liderar la temporada 2025/26

Independiente vs. Conmebol: exige retirar sus trofeos y objetos históricos del museo

Independiente vs. Conmebol: exige retirar sus trofeos y objetos históricos del museo

La provincia
Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Turismo: Entre Ríos respaldó la planificación de feriados

Turismo: Entre Ríos respaldó la planificación de feriados

La Vicegobernación realizó la primera capacitación en Boleta Única de Papel

La Vicegobernación realizó la primera capacitación en Boleta Única de Papel

Jorge Soto debió abandonar su travesía por Entre Ríos debido a un fuerte golpe

Jorge Soto debió abandonar su travesía por Entre Ríos debido a un fuerte golpe

Con artistas locales, se celebrará el Día del Inmigrante en San Benito

Con artistas locales, se celebrará el Día del Inmigrante en San Benito

Dejanos tu comentario