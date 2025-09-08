Uno Entre Rios | Ovación | Copa Argentina

Copa Argentina: Argentinos Juniors y Lanús se miden en Avellaneda

El Bicho y el Granate se enfrentarán desde las 21.10 en el estadio de Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

8 de septiembre 2025 · 09:20hs
Ambos equipos sueñan con ganar por primera vez la Copa Argentina.

Argentinos Juniors y Lanús jugarán este lunes, desde las 21.10, en el estadio Juan Domingo Perón, conocido popularmente como el Cilindro de Avellaneda del Racing Club, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El duelo será arbitrado por Darío Herrera y podrá verse por TyC Sports.

El Bicho viene de tener un tropezón 2 a 1 frente a Independiente Rivadavia en el campeonato, mientras que el Granate cayó por 3 a 0 ante Vélez en su anterior compromiso, y no deja de pensar en la serie por Copa Sudamericana contra Fluminense.

El elenco de La Paternal no ha podido mantener el nivel de juego que mostró en el primer semestre del año, aunque está ante la posibilidad de pelear de lleno por un título. Por su parte, los del sur del Gran Buenos Aires han sido sumamente irregulares a lo largo de la temporada.

El vencedor se medirá en la próxima fase, las semifinales, ante el ganador de Newell’s y Belgrano, que se enfrentarán el miércoles 17 en un escenario todavía a definir.

