Uno Entre Rios | Ovación | Finalissima

¿Cuáles son los posibles estadios en los que se jugará la Finalissima?

El esperado duelo entre la Selección Argentina y España va tomando forma y ya se anunciaron las posibles sedes que albergarán la Finalissima.

8 de septiembre 2025 · 16:01hs
Los organizadores barajan la sede para la Finalissima.

Los organizadores barajan la sede para la Finalissima.

Con fecha ya confirmada, Argentina y España disputarán la Finalissima en la última semana de marzo del año que viene. En un duelo que de a poco va tomando forma, resta definir cuál será el estadio que albergará dicho duelo y hay en juego cuatro sedes posibles: el estadio de Lusail, Hard Rock Stadium, el Centenario de Uruguay y Wembley.

En el caso de Lusail, le traerá muchos recuerdos positivos al seleccionado de Lionel Scaloni, ya que allí se consagró Campeón del Mundo en el 2022 tras una infartante definición ante Francia. Además, también fue el escenario en el que la Albiceleste le ganó a Países Bajos por penales en cuartos de final. Su capacidad es de 89 mil espectadores y es el más nuevo de los cuatro, ya que se inauguró el 11 de agosto de 2022.

Capibá RC derrotó a Echagüe y es el escolta de la Zona 3 del Torneo Provincial.

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

Independiente volvería a su estadio el sábado.

Independiente podría levantar la clausura de su estadio para el partido ante Banfield

La obtención de la Copa América 2024 ante Colombia con el gol de Lautaro Martínez se dio en el Hard Rock Stadium, en lo que significó el cuarto título de la era Scaloni para la celeste y blanca. Abierto en diciembre de 1987, cuenta con un aforo de 65.326 personas en total.

Dos estadios históricos

Uruguay postuló al Estadio Centenario para albergar el encuentro entre los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024. La idea es que sea el último partido que se juegue en la mítica cancha de la capital charrúa antes de que empiecen las obras de renovación con vistas al Mundial 2030. Su capacidad es de 60.235 y se inauguró el 18 de julio de 1930. Cabe aclarar que Argentina le ganó a Uruguay por la fecha 13 de las Eliminatorias en marzo por 1-0.

Wembley fue la sede de la anterior edición de la Finalissima, que enfrentó al combinado argentino y a Italia, que ganó la Eurocopa en 2021. Es uno de los estadios mas míticos del mundo fútbol con más de 100 años de historia. El actual está erigido sobre los cimientos del antiguo recinto, que se inauguró en 1923. El nuevo abrió sus puertas a partir del año 2007 y cuenta con 90 mil asientos, lo que lo convierte en el más grande de Inglaterra.

Finalissima Selección Argentina España estadios
Noticias relacionadas
Echagüe ganó los cinco partidos de la Copa de Oro sin ceder ni un solo set.

Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney.

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney

scaloni no confirmo la presencia de messi en el proximo mundial

Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

gabriel gomez se hizo cargo de la derrota de patronato

Gabriel Gómez se hizo cargo de la derrota de Patronato

Ver comentarios

Lo último

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Ultimo Momento
El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Tras conflicto sindical y deudas laborales, SanCor podría ser declarada en quiebra

Tras conflicto sindical y deudas laborales, SanCor podría ser declarada en quiebra

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

Policiales
Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Ovación
Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

¿Cuáles son los posibles estadios en los que se jugará la Finalissima?

¿Cuáles son los posibles estadios en los que se jugará la Finalissima?

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney

La provincia
Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

A siete años del fallecimiento del entrerriano Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos

A siete años del fallecimiento del entrerriano Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos

El cardenal Karlic pidió perdón y oró por la Argentina en su testamento espiritual

El cardenal Karlic pidió perdón y oró por la Argentina en su testamento espiritual

Dejanos tu comentario