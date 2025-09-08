¿Cuáles son los posibles estadios en los que se jugará la Finalissima?

Con fecha ya confirmada, Argentina y España disputarán la Finalissima en la última semana de marzo del año que viene. En un duelo que de a poco va tomando forma, resta definir cuál será el estadio que albergará dicho duelo y hay en juego cuatro sedes posibles: el estadio de Lusail, Hard Rock Stadium, el Centenario de Uruguay y Wembley.

En el caso de Lusail, le traerá muchos recuerdos positivos al seleccionado de Lionel Scaloni, ya que allí se consagró Campeón del Mundo en el 2022 tras una infartante definición ante Francia. Además, también fue el escenario en el que la Albiceleste le ganó a Países Bajos por penales en cuartos de final. Su capacidad es de 89 mil espectadores y es el más nuevo de los cuatro, ya que se inauguró el 11 de agosto de 2022.

La obtención de la Copa América 2024 ante Colombia con el gol de Lautaro Martínez se dio en el Hard Rock Stadium, en lo que significó el cuarto título de la era Scaloni para la celeste y blanca. Abierto en diciembre de 1987, cuenta con un aforo de 65.326 personas en total.

Dos estadios históricos

Uruguay postuló al Estadio Centenario para albergar el encuentro entre los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024. La idea es que sea el último partido que se juegue en la mítica cancha de la capital charrúa antes de que empiecen las obras de renovación con vistas al Mundial 2030. Su capacidad es de 60.235 y se inauguró el 18 de julio de 1930. Cabe aclarar que Argentina le ganó a Uruguay por la fecha 13 de las Eliminatorias en marzo por 1-0.

Wembley fue la sede de la anterior edición de la Finalissima, que enfrentó al combinado argentino y a Italia, que ganó la Eurocopa en 2021. Es uno de los estadios mas míticos del mundo fútbol con más de 100 años de historia. El actual está erigido sobre los cimientos del antiguo recinto, que se inauguró en 1923. El nuevo abrió sus puertas a partir del año 2007 y cuenta con 90 mil asientos, lo que lo convierte en el más grande de Inglaterra.