Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

El entrenador de la selección Argentina, Lionel Scaloni, aseguró que Messi se tomará su tiempo para decidir si estará en la Copa del Mundo 2026.

El entrenador de la Selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, se refirió a la puesta en duda del astro y capitán, Lionel Messi, sobre su participación en la próxima Copa del Mundo y aseguró que el futbolista “se tomará con tranquilidad” su tiempo para decidirlo.

En la previa de lo que será el último partido de Eliminatorias Sudamericanas ante su par de Ecuador este martes, el DT argentino se refirió a las declaraciones del astro rosarino que puso en duda su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: “No hable de esa situación. Solo sé lo que declaró y se va a tomar con tranquilidad este tiempo”.

“El porcentaje, creo que hoy no corresponde decirlo porque no lo tengo claro. Pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, todos lo saben. Hay una cantidad de jugadores que siempre es la misma. A partir de cuando nos digan cuántos jugadores, tomaremos decisiones” agregó.

La previa del encuentro ante Ecuador

En cuanto a lo que será el partido ante Ecuador en Guayaquil, el santafesino aseguró que juegan contra “una selección que viene haciendo las cosas muy bien. Primero con Alfaro y ahora con Sebastián (Beccacece). Es una de las más importantes en el mundo y tiene grandes jugadores. Este equipo intenta ser muy ofensivo y lo consiguió. Tener un funcionamiento claro y será partido complicado. Es una buena prueba. En cuanto a los cambios, hay dos seguros y haremos alguno más. Creemos que es importante ver otros jugadores”.

“Pasa en los grandes equipos. En el fútbol seguirá estando la injusticia de aquellos que merecen más minutos. Todos quieren jugar, pero al final lo que el equipo necesita es equilibrio. No se puede contentar a todos. Ellos lo entienden y bueno, con rabia cuando no juegan, pero con el respeto de que está el compañero jugando” añadió el entrenador campeón del mundo.

Además, Scaloni hizo hincapié en que, además de Messi, estos serán los últimos partidos de Nicolás Otamendi con la camiseta de la Selección argentina: “Con todo lo de Leo nos olvidamos de todo lo que representa él para nosotros. Tuve una charla con él y por eso mereció jugar el partido. Él es uno de los que nos dio una mano enorme a nivel grupal. Vino a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club. Y eso dice mucho. Es un jugador importantísimo para nosotros. Él será el capitán ante Ecuador”.

“No hablamos de cómo van a jugar. Lo hacemos de mercado, de cómo están con sus clubes. Somos más cercanos y ellos se sienten cómodos y bien con eso. Juntarnos y entrenar es muy importante para nosotros. Ellos saben que las puertas para hablar están abiertas. De lo que sea. Se sienten cómodos, pero manda la cancha, y eso hace que todo sea más fácil” agregó.

El balance de las Eliminatorias

Por último, el entrenador hizo un balance de lo que fue la performance argentina en estas Eliminatorias Sudamericanas: “Fue una Eliminatoria compleja, pero la sacamos bien adelante. Con lo complejo de ser los campeones del mundo y todos nos querían ganar. Agradecerles por lo que hicieron, recordar ese momento”.

“Hemos trabajado con las ideas que desde el primer día teníamos en la cabeza. Sentido de pertenencia, jugar sin obligación y respeto hacia el compañero y que sólo sepan que son jugadores de fútbol. En eso nos planteamos. Y se cumplió. Más allá de ganar. El resto ya lo saben, no lo hice yo. Con el presidente tengo la mejor relación. Charlas informales no está mal. Está bien hablar de todo, pero mi foco está en otra cosa” concluyó.