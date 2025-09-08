Uno Entre Rios | Ovación | Liga Provincial

Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Ferro de San Salvador celebró su sexta victoria en la Liga Provincial al derrotar en Villaguay a Sarmiento. El Verde lidera en soledad la Conferencia 1.

8 de septiembre 2025 · 13:04hs
Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Ferro de San Salvador cerró la primera rueda de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores, con puntaje ideal. El Verde celebró su sexta victoria en el certamen al derrotar en condición de visitante a Sarmiento de Villaguay, por 73 a 55.

La gran figura del juego disputado en la Ciudad de los Encuentros fue Lucas Nieto, quien aportó 18 puntos a la victoria del elenco de la capital del arroz, tomó 8 rebotes y brindó 3 asistencias.

urquiza prolongo su buen andar en la liga provincial

Urquiza prolongó su buen andar en la Liga Provincial

El Rojo ganó con autoridad el primer partido de la final de la Liga Provincial de Mayores Femenina.

La Liga Provincial de Mayores Femenina podría definirse este lunes

Por otro lado, Sportivo San Salvador superó como local a Ciclista 68 a 52. Erich Bachmann con 16 unidades, Pedro Amoros con 12 y Juan González con 11 los mejores del ganador. En el Verde, Pablo Bogado terminó con 20 puntos, mientras que Francisco Bogado firmó 13 unidades.

En otro de los encuentros de la jornada Sionista venció a Olimpia en el estadio Humberto Pietranera 68 a 66. Arik Levín y Nicolás Guaita fueron los jugadores más desequilibrantes en el Centro Juventud, con 16 anotaciones. En el local sobresalió Juan Gómez, goleador del partido con 32 puntos.

Resultados de la sexta fecha de la Liga Provincial

Conferencia 1

Viernes

Echagüe 74 - Parque (Villaguay) 69

Domingo

Sportivo San Salvador 68 - Ciclista 52

Olimpia 66 - Sionista 68

Sarmiento (Villaguay) 55 - Ferro (San Salvador) 73

Conferencia 2

Conferencia 3

Domingo

Vélez (Chajarí) 77 - San José 68

La Armonía (Colón) 88 - Estudiantes (Concordia) 104

Social (Federación) 84 - Capuchinos (Concordia) 69

Ferro (Concordia) 63 - Santa Rosa (Chajarí) 73

Conferencia 4

Peñarol (Rosario del Tala) 86 - Juventud Unida (Gualeguaychú) 46

Atlético BH (Gualeguay) 68 - Bancario (Gualeguay) 66

Luis Luciano (Urdinarrain) 76 - Zaninetti (Concepción del Uruguay) 54

Regatas Uruguay 75 - Atlético Tala 69

Ferro y Urquiza, los único equipos con puntaje ideal

Posiciones

Conferencia 1

Ferro 12 (6-0)

Sportivo San Salvador 11 (5-1)

Sionista 10 (4-2)

Ciclista 9 (3-3)

Sarmiento 8 (2-4)

Olimpia 8 (2-4)

Parque 7 (1-5)

Echagüe 7 (1-5)

Conferencia 2

Urquiza 12 (6-0)

Talleres 10 (4-2)

Recreativo 10 (4-2)

Estudiantes 10 (4-2)

Quique 9 (3-3)

Independiente 7 (1-5)

Paracao 7 (1-5)

Progreso 7 (1-5)

Conferencia 3

Estudiantes 11 (5-1)

Ferro 10 (4-2)

Santa Rosa 10 (4-2)

Vélez 10 (4-2)

Social 9 (3-3)

Armonía 8 (2-4)

Capuchinos 7 (1-5)

San José 7 (1-5)

Conferencia 4

Regatas 10 (5-0)

Peñarol 10 (4-2)

BH 10 (4-2)

Bancario 9 (3-3)

Atlético Tala 9 (3-3)

Luis Luciano 2 8 (2-4)

Zaninetti 7 (2-3)

Juventud Unida 6 (0-6)

Liga Provincial Ferro Urquiza
Noticias relacionadas
En la jornada anterior de la Liga Provincial, Quique derrotó a Independiente de La Paz.

Noche de clásico barrial por la Liga Provincial

Enzo Salas, delantero de Vélez de Chajarí, desperdició un insólito gol. La maniobra rápidamente se hizo viral.

El insólito gol errado en un partido por la Liga de Chajarí

Ambos equipos sueñan con ganar por primera vez la Copa Argentina.

Copa Argentina: Argentinos Juniors y Lanús se miden en Avellaneda

Arenas FC eliminó por penales a Academia Crack en el duelo paranaense de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Ver comentarios

Lo último

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

Ultimo Momento
Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

Mercados reaccionan a la derrota electoral de Javier Milei

Mercados reaccionan a la derrota electoral de Javier Milei

El Riesgo País supera los 1000 puntos, tras las eleciones

El Riesgo País supera los 1000 puntos, tras las eleciones

Policiales
Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Ovación
Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Copa Argentina: Argentinos Juniors y Lanús se miden en Avellaneda

Copa Argentina: Argentinos Juniors y Lanús se miden en Avellaneda

El insólito gol errado en un partido por la Liga de Chajarí

El insólito gol errado en un partido por la Liga de Chajarí

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

La provincia
Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

A siete años del fallecimiento del entrerriano Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos

A siete años del fallecimiento del entrerriano Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos

El cardenal Karlic pidió perdón y oró por la Argentina en su testamento espiritual

El cardenal Karlic pidió perdón y oró por la Argentina en su testamento espiritual

Este lunes se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística

Este lunes se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística

Paraná: cuarto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

Paraná: cuarto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

Dejanos tu comentario