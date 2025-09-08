Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Ferro de San Salvador celebró su sexta victoria en la Liga Provincial al derrotar en Villaguay a Sarmiento. El Verde lidera en soledad la Conferencia 1.

Ferro de San Salvador cerró la primera rueda de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores, con puntaje ideal. El Verde celebró su sexta victoria en el certamen al derrotar en condición de visitante a Sarmiento de Villaguay, por 73 a 55.

La gran figura del juego disputado en la Ciudad de los Encuentros fue Lucas Nieto, quien aportó 18 puntos a la victoria del elenco de la capital del arroz, tomó 8 rebotes y brindó 3 asistencias.

Por otro lado, Sportivo San Salvador superó como local a Ciclista 68 a 52. Erich Bachmann con 16 unidades, Pedro Amoros con 12 y Juan González con 11 los mejores del ganador. En el Verde, Pablo Bogado terminó con 20 puntos, mientras que Francisco Bogado firmó 13 unidades.

En otro de los encuentros de la jornada Sionista venció a Olimpia en el estadio Humberto Pietranera 68 a 66. Arik Levín y Nicolás Guaita fueron los jugadores más desequilibrantes en el Centro Juventud, con 16 anotaciones. En el local sobresalió Juan Gómez, goleador del partido con 32 puntos.

Resultados de la sexta fecha de la Liga Provincial

Conferencia 1

Viernes

Echagüe 74 - Parque (Villaguay) 69

Domingo

Sportivo San Salvador 68 - Ciclista 52

Olimpia 66 - Sionista 68

Sarmiento (Villaguay) 55 - Ferro (San Salvador) 73

Conferencia 2

Conferencia 3

Domingo

Vélez (Chajarí) 77 - San José 68

La Armonía (Colón) 88 - Estudiantes (Concordia) 104

Social (Federación) 84 - Capuchinos (Concordia) 69

Ferro (Concordia) 63 - Santa Rosa (Chajarí) 73

Conferencia 4

Peñarol (Rosario del Tala) 86 - Juventud Unida (Gualeguaychú) 46

Atlético BH (Gualeguay) 68 - Bancario (Gualeguay) 66

Luis Luciano (Urdinarrain) 76 - Zaninetti (Concepción del Uruguay) 54

Regatas Uruguay 75 - Atlético Tala 69

Ferro y Urquiza, los único equipos con puntaje ideal

Posiciones

Conferencia 1

Ferro 12 (6-0)

Sportivo San Salvador 11 (5-1)

Sionista 10 (4-2)

Ciclista 9 (3-3)

Sarmiento 8 (2-4)

Olimpia 8 (2-4)

Parque 7 (1-5)

Echagüe 7 (1-5)

Conferencia 2

Urquiza 12 (6-0)

Talleres 10 (4-2)

Recreativo 10 (4-2)

Estudiantes 10 (4-2)

Quique 9 (3-3)

Independiente 7 (1-5)

Paracao 7 (1-5)

Progreso 7 (1-5)

Conferencia 3

Estudiantes 11 (5-1)

Ferro 10 (4-2)

Santa Rosa 10 (4-2)

Vélez 10 (4-2)

Social 9 (3-3)

Armonía 8 (2-4)

Capuchinos 7 (1-5)

San José 7 (1-5)

Conferencia 4

Regatas 10 (5-0)

Peñarol 10 (4-2)

BH 10 (4-2)

Bancario 9 (3-3)

Atlético Tala 9 (3-3)

Luis Luciano 2 8 (2-4)

Zaninetti 7 (2-3)

Juventud Unida 6 (0-6)