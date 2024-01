Javier Milei habla hoy en Davos contra la Agenda 2030

El jefe de Estado aseguró que el objetivo de su viaje a Davos será "plantar las ideas de la libertad en un foro contaminado por la agenda socialista 2030 y que lo único que va a traer es miseria al mundo".

En un video que se grabó en el avión que lo trasladaba y que publicó el portal Infobae, Milei afirmó que durante su exposición va a transmitir el mensaje de "que la libertad es la llave para la prosperidad".

Será a las 15.50 hora local (11.50 de la Argentina), exposición que se podrá extender hasta 25 minutos, en el Forum Venue-Congress Center Area- Jakobshorn Session Room (Level 1), donde será presentado por el presidente ejecutivo y fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab.

En cuanto a su reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a las 17.30 hora local (las 13.30 de la Argentina), Milei aseguró que buscará "seguir hablando y dejándole bien claro la convicción que tenemos en este cambio de rumbo que ha marcado el nuevo gobierno".

El Presidente analizará con Georgieva el reciente acuerdo alcanzado por el país con el organismo multilateral de crédito, en el marco de la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas, indicaron fuentes oficiales.

Además, el mandatario se reunirá también el miércoles en Davos con el canciller británico David Cameron, mientras que en febrero será recibido en Italia por la primera ministra Giorgia Meloni, confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.

¿Qué es la Agenda 2030?

La Agenda 2030 es un plan de acción conformado por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -que fueron aprobados en 2015 por todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-, que tienen por objetivo realizar “un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo”, según el propio organismo. De acuerdo a esta agenda, los objetivos deberían alcanzarse para 2030.

Algunos de los 17 ODS son: “fin de la pobreza”, “hambre cero”, “salud y bienestar”, “educación de calidad”, “igualdad de género”, “agua limpia y saneamiento” y “acción por el clima”. En la página web de la ONU se detallan los objetivos uno por uno.

En la web de la ONU explican que para elaborar los objetivos -que tienen 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental- trabajaron en “consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países”.

Estos objetivos son propuestas y no imposiciones a los países miembros de la ONU, y la Agenda no está por encima de los Estados. Los objetivos son compromisos voluntarios a los que suscriben los países que no tienen ni siquiera métodos de seguimiento, aunque sí tienen informes que los países reportan.

Dada la diversidad de condiciones entre unos países y otros, los estados miembro establecieron que “puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dispone el texto aprobado por la Asamblea General”.