Javier Milei descartó que su hermana sea candidata el año próximo

El presidente adelantó que su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, no participará de las elecciones legislativas del 2025.

"El otro día estaba desde Italia dando una nota, me lo preguntó Luis Majul, se lo preguntamos y dijo que no", planteó el jefe de Estado. Pese a la definición, aclaró: "Igual yo no me meto con esas cosas porque yo recuerdo que en diciembre del 2018 le dije a Alberto Benegas Lynch (h) que ni loco y, sin embargo, mire dónde terminé".

Sumado a esto, explicó que su hermana "está construyendo la herramienta política para que podamos estar confortables en nuestros armados políticos". "Eso es lo que a ella la motiva y la mueve", añadió.

Los exabruptos de Milei

Consultado por sus excéntricas formas a la hora de expresarse, Milei afirmó que no está dispuesto a cambiar porque considera que la sociedad lo votó por su forma de ser. "No soy un engendro del coaching. Una de las cosas por las cuales admiro a Santiago Caputo y soy feliz trabajando con él es porque en ningún momento tuvo la osadía de querer cambiarme. No voy a ficcionarme", indicó en declaraciones a Forbes.

Y agregó: "Yo soy el que soy. Te gusta, bien. ¿No te gusta? No me votes (...) Estoy cumpliendo con todas las promesas que hice, algo inédito para la política. Prefiero decir una verdad compleja antes que una mentira agradable".

Por otra parte, el presidente confesó que cometió un error al haber echado al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien murió el pasado 4 de diciembre, y reveló que Karina es la encargada de marcarle sus equivocaciones. "Mi hermana me recontra caga a puteadas si me engancha meando afuera el tarro. Es la tierra" y no le permite tener "ni el más mínimo desvío de nada", completó.