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Javier Milei defenderá el modelo en el cierre de una cumbre libertaria

El presidente Javier Milei se dará cita en el evento que se desarrolla en el Hotel Sheraton de Retiro. Desde las 18.15 brindará las palabras de clausura.

2 de septiembre 2026 · 07:20hs
Imagen de archivo.

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El presidente Javier Milei cerrará este miércoles el evento "Vientos de Cambio" organizado por la Fundación Libertad y Progreso, el think tank libertario que reúne a figuras de ultraderecha que orbitan alrededor del ecosistema del Gobierno nacional. Del evento iba a participar Peter Thiel, según había anticipado la organización, pero días atrás se descartó su presencia.

El Hotel Sheraton de Retiro, sede del evento, recibirá al jefe de Estado desde las 18.15 para la ceremonia de clausura del encuentro de la nueva derecha en una cumbre internacional conservadora por la que pasaron también funcionarios nacionales, exministros de Economía de países de la región, economistas que acompañan el modelo que empuja Milei y empresarios.

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Frente a un auditorio afín, el mandatario ensayará una nueva defensa del modelo económico basado en la apertura económica, la libertad para comerciar y, principalmente, en el achicamiento del Estado, considerado por Milei como el principal escollo para el crecimiento del sector privado en Argentina.

El evento comenzó este martes por la mañana con la presencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien, a tono con el contexto, dijo estar a cargo del "ministerio de la felicidad" al afirmar que sus políticas desregulatorias "provocan felicidad en las personas" porque eliminan trabas que dificultan el progreso de los ciudadanos.

“Hoy son muchos más fuertes los vientos de cambio. Llegamos acá con 17.000 millones de desregulaciones, la economía creció 6,7% en el primer año, 3,5% en el segundo año y hoy las expectativas dicen que este año se crece 2,7% y 3% el año que viene”, afirmó "El Coloso", uno de los ministros más cercanos al Presidente de la Nación.

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Pablo Quirno y Luis Caputo participarán de la cumbre

Durante la primera jornada participaron Agustín Etchebarne, presidente de la organización y encargado de abrir el encuentro; el senador libertario Agustín Monteverde; el Premio Nobel de Economía James Heckman y el exministro de Finanzas de El Salvador Juan José Daboub, entre otros expositores.

Este miércoles, el canciller Pablo Quirno será el encargado de brindar las primeras palabras de la segunda y última jornada, por la cual pasarán también el ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministro José Luis Daza y la rectora de la UCEMA, Carola Pessino, y el economista Martín Krause. Por la tarde, María Corina Machado será entrevistada de manera virtual.

Según consignó Ámbito Financiero, tras el cierre de la cumbre de la Fundación Libertad y Progreso, la agenda de Milei continuará con el viaje a Chile que realizará el jueves por la mañana. Allí, además de reunirse con José Antonio Kast, participará del V Encuentro del Foro Madrid, un evento organizado por VOX y que reunirá también a los principales actores de la ultraderecha regional e iberoamericana.

Javier Milei Cumbre
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