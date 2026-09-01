Javier Milei hablará en cadena nacional el jueves sobre el tema Malvinas

El presidente Javier Milei brindará un mensaje para contar a la población los avances diplomáticos sobre la discusión de la soberanía de las islas Malvinas

El presidente Javier Milei encabezó este martes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, donde se resolvió que el próximo jueves brindará un mensaje en cadena nacional para contar detalles de los "avances diplomáticos" en relación a la cuestión Malvinas.

Así lo señalaron fuentes oficiales luego del encuentro. Tras abordar el artículo que redactó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el que realizó una comparativa entre los hitos de la gestión y la tarea periodística, el equipo conversó en torno a la causa de Malvinas.

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El encargado fue el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien expuso sobre la materia a raíz de la promesa del republicano Donald Trump, que advirtió que "revisaría" su postura sobre el tema. "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", precisó en declaraciones en el Despacho Oval ante la posibilidad de retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las Malvinas, publica Noticias Argentinas.

m"Muy fuerte"

Tras calificarlo como "algo muy fuerte", el libertario contó que lo trasladaría a su equipo y resolvió encabezar una comunicación hacia finales de semana. En otro pasaje del encuentro, el libertario analizó la evolución de los indicadores del mercado laboral, la tasa de inflación y lo que detecta como "el proceso de crecimiento" de la economía.

Por su parte, cada titular de las distintas carteras realizó además una breve descripción del estado de situación, a excepción de Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía), ambos ausentes. El ministro de Economía se encuentra en Carolina del Norte (Estados Unidos), por la reunión del G20 de Finanzas.

Dieron asistencia el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

También los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia), Fabián Fernández (Comunicación y Prensa) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica). Completaron la nómina el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Adrián Ravier, y el asesor Santiago Caputo.