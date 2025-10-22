Javier Milei cumple años este miércoles y lo festejará en Olivos

El presidente Javier Milei celebra sus 55 años en plena campaña y en una jornada que estará marcada por el frenesí financiero y electoral

El presidente Javier Milei celebra este miércoles su cumpleaños número 55, en una jornada en la cual aún no tenía agenda de actividades confirmadas, antes de encabezar este jueves en Rosario el cierre de la campaña de la Libertad Avanza para las elecciones legislativas del domingo.

El mandatario nació el 22 de octubre de 1970, por lo que este miércoles es su aniversario 55, que incluirá una celebración íntima en la residencia de Olivos, según publicó Noticias Argentinas.

Además de las últimas horas antes de la veda electoral, este miércoles estará marcado por los movimientos del mercado financiero, con la principal incertidumbre sobre la capacidad de control del precio del dólar por parte del Gobierno. La divisa cerró su cotización oficial este martes al borde de los 1.500 pesos.

Este jueves, se trasladará a Rosario para encabezar su última caravana proselitista de cara a la votación del domingo.

El primer presidente libertario de la Argentina

Milei nació en el barrio de Palermo en la ciudad de Buenos Aires, aunque creció en el barrio de Villa Devoto. Durante su juventud fue arquero de fútbol de Chacarita, en la segunda división argentina.

Se licenció en Economía en la Universidad de Belgrano y se especializó en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y en la Universidad Torcuato Di Tella. Trabajó como economista asesor del Grupo América de Eduardo Eurnekian, quien años más tarde lo habría impulsado a la arena mediática y política.

Milei ganó gran popularidad a partir de 2015 como comentarista económico en televisión. En 2021 se lanzó a la política institucional y fue electo diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

En noviembre de 2023, como candidato de La Libertad Avanza, se convirtió en el presidente electo con el 55% de los votos, tras ganarle la segunda vuelta electoral a Sergio Massa, del Frente de Todos.

Este domingo tendrá su primer test en las urnas desde que ocupa la jefatura de Estado nacional, con las elecciones legislativas de medio término de diputados y senadores para el Congreso nacional.