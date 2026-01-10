Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo.

La Dirección Nacional de Vialidad informó el corte total de la Ruta Nacional 40 en Chubut. La medida responde a la peligrosidad extrema por los incendios.

La Dirección Nacional de Vialidad emitió este sábado por la tarde un comunicado oficial de transitabilidad de carácter urgente para la provincia de Chubut , informando el corte total de la Ruta Nacional 40. La medida responde a la peligrosidad extrema generada por un incendio forestal que se aproxima peligrosamente a la zona de camino.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la restricción rige desde las 15.40 para todo tipo de vehículos en el tramo que une las localidades de Epuyén y El Hoyo. Las autoridades de seguridad vial determinaron que la visibilidad y el calor en la calzada representan un riesgo inminente para los conductores.

Ya hay más de 3.500 hectáreas afectadas por los incendios en Chubut

Medidas de seguridad y contactos de emergencia

Ante la gravedad del siniestro, el organismo nacional solicitó a los usuarios respetar estrictamente las indicaciones de las fuerzas de seguridad que llevan adelante el operativo de control preventivo en la zona.

Estado de transitabilidad: La interrupción del tránsito se mantendrá "hasta nuevo aviso", supeditada a la evolución de las tareas de combate del fuego por parte de los brigadistas.

Canales de consulta: Los usuarios pueden verificar el estado de las rutas nacionales en tiempo real a través de la web oficial del organismo o comunicándose al 0800-222-6272.

Atención ante emergencias: Vialidad Nacional mantiene activa su línea de atención 24/7 mediante la Opción 1 del centro de atención telefónica o vía WhatsApp al +54 9 11 2273-4519.

Este nuevo foco ígneo se da en una jornada de temperaturas extremas en la Patagonia, lo que dificulta las tareas de contención de las llamas que ya afectan la vegetación lindante a la principal arteria vial de la región cordillerana.