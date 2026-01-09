Uno Entre Rios | El País | Incendio

Incendio en Chubut: piden "extrema precaución" para circular por Ruta 40

Se habilitó la circulación en la Ruta 40, pero hay baja visibilidad producto del humo intenso a raíz del incendio en Chubut.

9 de enero 2026 · 12:28hs
El fuego en Chubut no cesa y desde Vialidad Nacional piden “extrema precaución” para circular por Ruta 40 luego de que permaneciera varias horas cortada al tránsito en diversos tramos por el avance del incendio. Ahora, se informó que se habilitó la circulación para todo tipo de vehículos, pero hay baja visibilidad producto del humo intenso de los incendios.

Situación alarmante

En la noche del jueves se dieron a conocer videos que alarmaron a la población por el avance del incendio forestal fuera de control que alcanzó la Ruta 40, motivo por el cual el Municipio de Epuyén indicó que la traza estaba cortada en los tramos frente a Letras Corpóreas y Puente Apablaza, además del balcón de Epuyén.

LEER MÁS: Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Las autoridades de Vialidad Nacional anunciaron este viernes por la mañana que se habilitó la circulación de la Ruta 40 para todo tipo de vehículos, aunque hay que transitar con “extrema precaución” por visibilidad reducida en sectores debido a incendios forestales y por los equipos de emergencia que circulan por la zona.

Se trata del tramo Epuyén - El Hoyo que había sido afectado por la proximidad de las llamas y, aunque ahora está habilitado, se solicita respetar las indicaciones del personal de seguridad presente en la ruta y circular con cuidado y precaución.

Operativo

Más de 200 brigadistas provinciales y nacionales continúan trabajando de manera coordinada en tres áreas afectadas de la Cordillera chubutense, con apoyo de medios aéreos, personal de logística, bomberos voluntarios de toda la provincia, equipos de Vialidad, fuerzas de seguridad y del Comando Unificado Regional de Manejo del Fuego, que ya se encuentra en pleno funcionamiento.

Se confirmó que este jueves por la tarde, el operativo provincial de emergencia evacuó de manera preventiva a los vecinos de la zona de La Angostura, en el marco del avance del incendio y para resguardar la seguridad de las familias.

La provincia
Cuidado personalizado: la nueva generación de guarderías caninas que recrea el ambiente familiar

Cuidado personalizado: la nueva generación de guarderías caninas que recrea el ambiente familiar

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: Un orgullo para los uruguayenses

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: "Un orgullo para los uruguayenses"

Comercio en Paraná cerró un 2025 paupérrimo

Comercio en Paraná cerró un 2025 "paupérrimo"

Concordia: vecinos de la planta de EGGER irán a la Justicia con amparo ambiental

Concordia: vecinos de la planta de EGGER irán a la Justicia con amparo ambiental

Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025

Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025

