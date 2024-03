Habla Bullrich: los narcos serán acusados de terrorismo

El mecanismo de terror al que alude la ministra son los asesinatos que se registraron en los últimos días como respuesta de las bandas narco que dominan la ciudad a las medidas aplicadas por el gobierno local en las cárceles en las que están detenidos los integrantes de los clanes violentos. El último fue el crimen de Bruno Nicolás Bussanich, un playero de 25 años que fue ejecutado a sangre fría cuando cumplía con sus tareas habituales.

El artículo 41 quinquies del Código Penal al que se refiere la funcionaria aumenta las penas para este tipo de delitos. “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”, prescribe.

El gobierno nacional dispuso crear un comité de crisis y movilizar las fuerzas federales a Rosario. “Vamos con toda la fuerza, con toda la decisión, con los medios que tenemos aunque no son muchos porque hemos recibido medios muy deteriorados, no tenemos autos, no tenemos helicópteros”, aclaró Bullrich.

La funcionaria del gabinete de Javier Milei, que este domingo también se refirió a la cuestión, anticipó además que las Fuerzas Armadas se limitarán a prestar asistencia logística de acuerdo a lo previsto en la Ley de Seguridad Interior.