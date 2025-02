Guillermo Francos criticó a Santiago Caputo: "Nadie es superpoderoso"

"De todas maneras me parece que Santiago Caputo habrá aprendido una lección, que nadie es superpoderoso, que todos tenemos límites y el presidente se lo ha marcado. Eso me parece importante", agregó el jefe de Gabinete.

Santiago Caputo "se equivocó"

Francos agregó que Caputo "se equivocó" y tuvo "hubo una falta de criterio" porque lo que estaba diciendo "no generaba ninguna complicación de ningún tipo". "Fue un exceso de intentar ser prudente", concedió.

Luego, Francos dijo que no cree que el episodio con Jonatan Viale derive en la salida del gobierno de Caputo. "No, no, no creo que deje su cargo. Pero por supuesto que siempre es una decisión del presidente, pero no me parece", afirmó, pero reiteró que "el presidente se molestó".

Caputo salió a instalar que después del escándalo con Viale le puso su renuncia a disposición al presidente, un formalismo típico de la política cuando alguien no quiere dejar su cargo, de lo contrario la renuncia sería indeclinable.

La supuesta renuncia

El supuesto ofrecimiento de la renuncia fue filtrado por la diputada Lilia Lemoine, que el martes por la tarde estuvo en la Casa Rosada y después lo contó en La Nación +.

"Es un error humano, por eso puso la renuncia a disposición porque eso no puede pasar. Fíjate todo lo que ocasionó esa torpeza", reveló la diputada. "La verdad es que hay mucha gente enojada (con Caputo) dentro del espacio", agregó.

Caputo también le dijo a Jonatan Viale que puso su renuncia a disposición pero Milei no la aceptó, según contó el periodista durante su descargo en ese medio.