Gobernadores de la Región Centro piden a Milei que baje las retenciones: "el campo no puede más"

Rogelio Frigerio: "El gobierno nacional tiene que analizar de manera urgente reducir la presión impositiva de los derechos de exportación al sector agropecuario. Que no haya ninguna otra prioridad".

En ese sentido, los tres gobernadores aseguraron que "el campo no puede más". Pullaro pidió que Buenos Aires dimensione que "si no se toman medidas urgentes, el campo se va a fundir y esto impactará de forma negativa en todas las provincias, principalmente en la Región Centro" y subrayó: "Estas tres provincias son las que más producen en la República Argentina".

Además, señaló que "el productor agropecuario no se lleva la plata afuera, el productor rural invierte en tecnología, maquinaria, construcción y mueve la rueda y en este momento no da más".

El gobernador entrerriano aseguró: "El gobierno nacional tiene que analizar de manera urgente reducir la presión impositiva de los derechos de exportación al sector agropecuario. Que no haya ninguna otra prioridad". "Es un sector que es el motor del desarrollo de la Argentina y también un sector que genera arraigo en nuestros pueblos y es una tarea muy importante", agregó.

Por su parte Llaryora dijo que "el campo ha ayudado todos estos años a la Argentina. Ha estado colaborando con el país en todo este tiempo, pero las condiciones internacionales, climáticas y financieras hacen que el campo no pueda más. Las medidas que estamos tomando nosotros claramente no son suficientes, necesitamos una baja urgente de las retenciones para que nuestro campo pueda volver a producir y no se funda".

Pullaro utilizó algunos ejemplos para ejemplificar el impacto que tienen las retenciones en el sector agropecuario: "Santa Fe aportó en los últimos seis años aportó 22 mil cosechadoras en materia de retenciones al gobierno nacional y 150 mil tractores".

En ese sentido, dijo que "están dispuestos a poner su parte" aunque advirtió que la presión fiscal de las provincias es sumamente baja. "Santa Fe el año pasado recaudó 14 millones de dólares en materia de inmobiliario rural y puso en políticas destinadas al campo 342 millones de dólares", expuso.

"No nos pueden decir a nosotros que el problema de la presión fiscal tiene que ver con los tributos que cobramos las provincias, pero asimismo tomamos un compromiso con la Región Centro: todo recurso que viene del campo, se va a volcar el 100% a infraestructura rural también", prometió el santafesino.

Más allá de reclamar por el campo, los tres gobernadores enfrentan un dilema crucial: la mayoría de su base electoral es furiosamente antiperonista y a nivel nacional apoyan al presidente Javier Milei, que ganó las elecciones prometiendo eliminar las retenciones. No solo no lo hizo, sino que amenazó con aumentarlas en la primera versión de la ley Bases.

Por eso, los mandatarios optaron por no confrontar directamente con Milei, pero necesitan realizar un gesto político hacia su base chacarera, que en los últimos días empujó a la Mesa de Enlace a realizar un encuentro y resolvió solicitar una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo. "Entendemos que el gobierno nacional va a escuchar", consideró Pullaro e insistió: "Nosotros ya hemos puesto todo lo que teníamos que poner".

