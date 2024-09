Ginés González García habló sobre la cuarentena prolongada y apuntó contra Alberto Fernández

El ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García, imputado por el Vacunatorio VIP dijo que el ex presidente Alberto Fernández, no lo dejó defenderse

El ex ministro de Salud, Ginés González García, apuntó contra Alberto Fernández al manifestar que “no lo dejó defenderse”, y sostuvo además que en el país no hubo “cuarentena prolongada” tras los dichos de Martín Guzmán sobre que el Gobierno utilizó el cierre por los números positivos.

"A mí no me dejó defenderme Alberto Fernández. A mí no me gusta hablar de los soldados caídos. No creo que el país necesite tener siempre culpables”, expresó el imputado por el Vacunatorio VIP.